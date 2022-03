Guanajuato en alerta por incendios forestales

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Guanajuato no fue ajeno a los incendios forestales y los dos primeros de la temporada ya se presentaron en el estado.

De acuerdo con el monitoreo del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México, fue durante el jueves cuando se registraron los dos primeros incendios forestales en la entidad, los cuales hasta la tarde del viernes se mantenían activos y habían arrasado una superficie de unas 30 hectáreas, aproximadamente.

Uno de los incendios fue ubicado en la zona de Paredones, en la sierra de Dolores Hidalgo, de cual se tiene el reporte de que inició el 24 de marzo de 2022 y que se trata de una zona de bosque con encinos que han comenzado a ser consumidos por el fuego.

La SMAOT lista con sus brigadistas para atender los incendios.

En reporte, el cual se maneja casi en tiempo real, indicaba hasta la tarde del viernes que había cuatro brigadistas de la Comisión Nacional Forestal trabajando en la zona para poder atacar el fuego, el cual había consumido alrededor de 14 hectáreas.

El otro incendio, el cual también inició durante la tarde del jueves, se localizó en la Sierra de los Agustinos, esto es en los límites de Acámbaro y Jerécuaro, aunque el reporte se concentró en el último municipio.

Ahí eran 16 las hectáreas que el fuego había consumido y se trataba de una zona con encinos y pinos. Aunado a ello, el fuego comenzó a arreciar al consumir la hojarasca que había en la zona y para la tarde del jueves continuaba activo; hace un año, esa misma zona del cerro de los Agustinos hubo un incendio que consumió más de 340 hectáreas y para su control fue necesaria la participación de más de 35 personas.

Más de tres mil 800 hectáreas consumidas en 2021

Durante 2021, en Guanajuato fueron consumidas mil 441.835 hectáreas y fue justo el municipio de Jerécuaro el más afectado por los incendios forestales, con mil 442 hectáreas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Guanajuato.

Y es que cada año, en Guanajuato durante las temporadas de sequía se incrementa el riesgo de incendios, debido a diversos factores, entre los que se encuentra la acumulación de combustible orgánico seco.

No obstante, de acuerdo con la SMAOT, se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y sólo el resto tiene como causas fenómenos naturales, como descargas eléctricas y la erupción de volcanes, situaciones que no son comunes en el estado por no presentar este tipo de actividades.

En 2021 fueron más de tres mil hectáreas afectadas por incendios.

Brigadistas listos para actuar

Para este año, la SMAOT capacitó a más de 260 integrantes de brigadas rurales, bomberos, guardabosques y habitantes de comunidades, los cuales se sumaron a los más de 130 capacitados en 2021.

Fue a través de formación presencial y virtual como fueron capacitados de manera teórica y práctica en control de incendios forestales y curso básico para combatiente forestal.

La capacitación fue realizada por personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal.

Entre los temas que fueron abordados en la capacitación estuvieron la actualización de su formación y talleres para la realización de apertura y mantenimiento de brechas cortafuego, manejo de combustible, sensibilización del manejo del fuego, podas de manejo de combustible, detección de incendios forestales, combate de incendios y rehabilitación de predios incendiados.

Actualmente se cuenta con 46 guardabosques en 15 Áreas Naturales Protegidas, que desempeñan funciones de presencia dentro del área, orientación a visitantes, acciones de protección, conservación y restauración, atención de contingencias ambientales, denuncia de actividades ilegales, monitoreo de flora y fauna, actividades de educación ambiental y prevención de incendios forestales.