[Video] Guanajuato en alerta máxima por Covid-19

Guanajuato está en alerta máxima por los contagios de Covid-19 y por ello permanecerá una semana más en semáforo rojo, con la nueva disposición de que los eventos sociales y eventos empresariales no estarán permitidos, además de que deberán seguir cerrados antros, bares, cantinas y áreas de bar de restaurantes y hoteles.

Así Lo Dijo...

“Si no reaccionamos ante lo que está pasando ni en Guanajuato ni en el mundo vamos a tener la capacidad de atender a todas las personas si se enferman al mismo tiempo”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





Daniel Díaz Mártínez, secretario de Salud de Guanajuato, anunció que el estado permanecerá por lo menos una semana más en semáforo rojo, pues las personas no están respetando los aforos y por ello los contagios y defunciones de Covid-19 en la entidad persisten, incluso con cifras récord, como la muerte de 101 personas en un solo día.





Se ha dado una aglomeración de personas sin que haya la real necesidad de hacerlo.





“Guanajuato va a permanecer en semáforo rojo, está en alerta máxima en el semáforo epidemiológico”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante la conferencia de prensa vespertina donde fue informado que el estado no pudo avanzar hacia el semáforo naranja.

Daniel Díaz Martínez señaló que se han llevado a cabo reuniones, fiestas patronales, eventos clandestinos, jaripeos, es decir ha habido aglomeraciones en el estado y eso se ha traducido en más contagios y muertes por Covid-19.

El Dato...

Guanajuato permanecerá un del 11 al 17 de enero en semáforo rojo.

“No hay marco jurídico que supla al respeto, si no nos respetamos, si no nos cuidamos los unos a los otros y dejamos de normalizar esta situación y las muertes, difícilmente saldremos adelante, la invitación es a cuidarnos, a respetarnos y solamente así podremos lograrlo juntos”, dijo el secretario de Salud de Guanajuato.

Habrá nuevas restricciones

Por su parte, Froylán Salas Navarro, subsecretario para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, explicó que habrá nuevas restricciones en el estado para evitar los contagios de Covid-19 y éstas son la cancelación de cualquier evento social, así como también la no permisión para realizar eventos empresariales en el estado.





Como parte del semáforo rojo no se permitirán eventos sociales.





Estas dos nuevas restricciones se suman a las que ya existen en el estado, como son que bares, cantinas, antros y áreas de bar en restaurantes y hoteles no deben estar abiertos, así como la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos de consumo de alimentos a partir de las 20 horas.









El semáforo rojo permanecerá vigente del 11 al 17 de enero y de acuerdo al comportamiento de los contagios y defunciones por Covid-19 se determinará si éste deberá mantenerse o bien, se podía dar un retroceso en el semáforo de reactivación económica.

El Dato...

No se permitirán eventos sociales ni eventos empresariales en la nueva etapa del semáforo rojo.

“Cuidémonos para seguir avanzando y seguir conservando nuestro empleo, pensemos en el empleo de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro vecino, de nuestros familiares, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros padres, pues de nosotros depende el mantener la actividad económica”, dijo el Subsecretario para el Desarrollo de las Mypimes de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, hizo un llamado a los municipios para que hagan que se cumplan estas disposiciones, pues el estado está teniendo complicaciones por las muertes a causa de la Covid-19.









“Aunque tengas una cama de hospital y un ventilador, si no tienes un profesional de la salud capacitado no te sirve de mucho, bajar los contagios depende del comportamiento que tengamos como sociedad, pues si no reaccionamos ante lo que está pasando ni en Guanajuato ni en el mundo vamos a tener la capacidad de atender a todas las personas si se enferman al mismo tiempo, por eso insistimos en que depende mucho de nosotros apostarle más a la prevención que a la hospitalización y en consecuencia a una defunción”.