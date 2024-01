Guanajuato, aún con rezago en legislación para protección de población trans: LGBT Rights

El estado de Guanajuato se encuentra atrasado en cuestiones legislativas a favor de la comunidad LGBTQ+, el que los discursos y crímenes de odio sean penados, o el simple reconocimiento de las diversidades como las personas trans y no binarias se han quedado mucho tiempo congeladas, señaló Isaac Sánchez Banda, presidente estatal de LGBT Rights en Guanajuato.

Las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+ siguen siendo blanco de distintas violencias, sin embargo, además de enfrentarse a la posibilidad de ser víctimas de crímenes de odio, otra dificultad que atraviesan es la falta de visibilidad de estos, las cifras del colectivo LGBT Rights se basa en las cifras de la plataforma visible.lgbt , sin embargo éstas sólo representan una mínima parte de todas las violencias desde las verbales, hasta las físicas y sexuales.

Hace falta promover la denuncia, pero también la no discriminación.

“Como colectivo tenemos el reporte de incidencias en el que nos basamos a través de la plataforma Visible, nuestros índices son un ‘al menos’, no reflejan la totalidad de los casos de discriminación, violencia o acoso que sufre la comunidad LGBTQ+ pues hay quienes aún no quieren denunciar por el hecho de que piensan que no va a pasar nada”.

Pero algunos casos mediáticos ponen en la mesa de debate la vulnerabilidad a la que la comunidad LGBTQ+ ha estado y sigue estando expuesta.

El pasado martes Paola Suárez, una conocida influencer guanajuatense fue víctima de un atentado presuntamente cometido por su pareja sentimental, la agresión llegó a tal grado de que tuvo que ser hospitalizada y varias fotografías de su rostro herido circularon por las redes sociales, otra influencer guanajuatense Wendy Guevara compartió lo sucedido para tratar de brindar apoyo a su amiga, sin embargo, una vez más esto dio pie a más violencia digital, hecho normalizado entre la sociedad ante la denuncia pública de alguna agresión, sobre todo cuando esta viene de sectores vulnerables de la población como lo es la comunidad LGBTQ+.

La legislación a favor de la comunidad será el primer plazo para blindarse contra las violencias.

Lo que comparten en común esta agresión y la de Ociel Baena, magistrado no binario que fue asesinado en 2023 fue la de los comentarios de odio que surgieron a través de plataformas digitales, estos generan cada vez más odio y podrían influir en los crímenes cometidos, lo que consideran no parará hasta que se atienda y blinde a la comunidad LGBTQ+ por medio de las legislaciones.

“Guanajuato no ha legislado a favor del reconocimiento de estas identidades, y veo que no lo van a hacer próximamente, es importante desde el principio tener un reconocimiento legal, siempre van a llegar comentarios negativos, pero son los que menos debemos hacer caso, tampoco tenemos en Guanajuato una legislación que pegue a estos discursos de odio o crímenes de odio”.

¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no me hacen caso?

De acuerdo con datos de la página visible.lgbt, en su encuesta nacional y plataforma de reporte de agresiones, desde el año 2017, en Guanajuato se han reportado 238 agresiones contra integrantes de la comunidad LGBT, siendo el cuarto lugar nacional después de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Son mil 507 de las tres mil 082 personas que han sido agredidas en espacios privados, lejos de quien pueda ayudarles, hombres cisgenero y mujeres transgénero son las que más han denunciado violencia en su contra.

Arturo Álvarez activista LGBTQ+ y presidente de Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex) señaló que hace falta fortalecer la cultura de la denuncia, primero ante las autoridades, ante agresiones o crímenes de odio, sin embargo también hace falta tratar temas de inclusión y no discriminación, ya que muchos de estos crímenes en contra de la comunidad son olvidados o ni siquiera son mencionados, dado que las víctimas, no son reconocidas por su familia con la identidad sexual que tuvieron, esto en el caso de quienes pierden la vida, pero en el caso de sobrevivientes, algunos deben callar por miedo a ser discriminados.

“Es en la sociedad general, pero en la comunidad se suman otros factores, es más difícil, también son quienes se mantienen en el anonimato”.