Guanajuatenses no están solos: AMLO

“Ayer fue un mal día” en el combate a la violencia e inseguridad en el país, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de reconocer que del lunes al martes los homicidios se dispararon de 70 a 90, además de que Guanajuato ya había bajado al noveno lugar como uno de los estados más inseguros, pero ayer regresó nuevamente al primero con 12 homicidios.

“Ayer fue un mal día, más de 90 homicidios, antier como 70 homicidios, de acuerdo a nuestros datos”, informó durante la conferencia mañanera.

Aunque reconoció que el 2019 ha sido el año más violento en la historia de México, comentó que tampoco se trata de polemizar porque a diferencia de los otros sexenios, su gobierno tiene ventaja porque ya no hay complicidad.

“No se trata de polemizar, si vienen aquí a decirnos que es el año de más violencia, pues sí, porque no queremos que haya violencia y estamos aplicados, y tenemos ventaja porque no tenemos la complicidad que había, también en eso se avanza mucho. No es lo mismo Santiago Nieto que el que estaba antes”, afirmó.

López Obrador opinó que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en Estados Unidos, es la prueba de “que nos tocó todavía la resaca, el saldo de una política equivocada, pero además corrupta”.

Al reiterar que Guanajuato concentra el 15 por ciento de los homicidios diarios en todo el país, envió un mensaje a los ciudadanos para decirles que no están solos.

“Aprovecho para decirles a los ciudadanos de Guanajuato que no están solos y que van a contar con toda nuestra protección y que tenemos que resolver el problema”, manifestó.