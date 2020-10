Grave el tema hidráulico por baja captación de agua

La insuficiente captación y deficiente retención del agua en las presas y canales generará una sobre explotación de los mantos acuíferos. El tema hidráulico será, a un mediano plazo, ejercicio de monopolios que afectarán gravemente la producción agrícola y pecuaria, afirmó el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Samuel Balderas Gutiérrez.





Al referirse a la baja captación de sólo el 43.2% de la mayoría de las presas en el estado, el dirigente campesino señaló que cada vez es más difícil encontrar los mantos freáticos y se tiene que perforar a mayor profundidad.

“Preocupa mucho el tema por la sobre explotación de los acuíferos ya qiue en esta temporada no habrá agua para trigo y cebada, Los pequeños propietarios que tienen mas pozos no tendrán muchas dificultades, no así los ejidatarios, ya que muy pocos tienen pozos o ya se les abatieron”, dijo.

El líder cenecista expresó que en los últimos años se han abatido los mantos acuíferos y al bajarse los niveles “ya no es costeable sacar agua”, ya que la inversión se convierte en gasto.

Frente a esta problemática se debe hacer un análisis profundo por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “Los expertos deben estudiar la problemática para que se regule de alguna manera la explotación de los acuíferos”.





El líder de la CNC, Samuel Balderas Gutiérrez advirtió un problema hídrico serio a un corto y mediano plazo.





No se debe caer, sin embargo en las políticas de austeridad del agua ya que serían más perjudiciales para la población y beneficiaría a muy pocos. “Mi opinión está en que se regule la explotación del agua que se hace al acuífero, que se cumpla con la norma”

Señaló que uno de los temas de la agenda del campo es el cómo evitar la sobre explotación de los mantos freáticos y como evitar la crisis en las reservas de agua en las presas.

“Esta infraestructura se hizo en los 60 y está muy deteriorada ante la falta de mantenimiento. El agua se va al subsuelo. La Conagua debe echar mano de la técnica y la maquinaria para solver el problemas. La es la alimentación es lo fundamental para el desarrollo de un pueblo y sin agua no habrá desarrollo”, destacó.

Finalizó al señalar que la red hídrica tiene ya una antigüedad de más de 60 años, por lo que está obsoleta y representa graves pérdidas por fugas.