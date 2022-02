Golpea comercio informal al establecido

El comercio irregular ha disminuido hasta un 50% las percepciones del establecido, por lo que se solicita a las autoridades tomar cartas en el asunto, en las calles de Salamanca no sólo se encuentras ofertadas frutas y verduras, sino también existen ambulantes en unidades motrices que ofertan carnes rojas y blancas, lácteos, entre otros productos.

Comerciantes establecidos en el municipio ven mermadas sus utilidades debido a la competencia generada por el comercio informal, misma que en los últimos meses se ha incrementado en la localidad hasta en un 50%, informaron comerciantes establecidos en el mercado Barahona, así como los establecidos en su periferia.

“En los últimos meses ha habido un incremento importante en el comercio ambulante, varía puede ser 30 ó 50%, en su mayoría es gente que llega de municipios vecinos, es el caso que vemos camionetas ofertando muebles, carnes, frutas, entre otros productos que ofertan hasta en los mismos estacionamientos de los mercados y sus alrededores, por lo que la gente ya no entra a comprar”, manifestó Javier Sauceda locatario.

De acuerdo a los comerciantes establecidos, la lucha contra el comercio informal es un tema que se debe atender por los tres niveles de gobierno para poderlo erradicar, por ello han solicitado el apoyo a nivel local, mediante la Dirección de Fiscalización y Control, para que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes se dedican al comercio informal, como también solicitan la intervención de instancias estatales y federales.

“Seguimos luchando contra la informalidad, es un tema que deben trabajar los tres niveles de gobierno, no es posible que a uno que está en regla le ponen peros para todo, le buscan cualquier cosa para hacerte batallar y a los que no ahí andan en la calle vendiendo a todo dar, llegan, se estacionan donde quieren, cuando hay tianguis llegan sin pagar espacios, andan en los alrededores de mercados, y mientras no haya voluntad no habrá solución”, argumentó Rubén Guerrero Rico.

Comerciantes concordaron que el comercio informal resulta un verdadero dolor de cabeza.

Ante ello, los comerciantes pidieron a la población a adquirir en comercios locales establecidos, a fin de apoyar a la economía de las familias de Salamanca. “Al comprar a empresas y comercios foráneos el capital se va a otras ciudades, es importante que se consuma lo local, de esta manera sale el sustento de las familias, los estudios de los hijos y se crean oportunidades nuevas de empleo”, agregó el comerciante.

Finalmente, los entrevistados concordaron que en ocasiones el comercio informal resulta un verdadero dolor de cabeza para las autoridades y, en ocasiones, los esfuerzos o acciones emprendidas para erradicarlo no han sido capitalizadas, debido a desconocimientos en la norma o por otras cuestiones políticas.