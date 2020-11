Golpe fulminante para la economía familiar aumentar costo de tortilla

Salamanca, Gto. (OEM- Informex).- La crisis económica causada por la pandemia del Coronavirus y el alza en los precios de productos como huevo, cebolla entre otros, son algunos de los motivos que provocaron un pronunciamiento en contra del incremento del precio de la tortilla por parte de la ciudadanía.

La mayoría de los ciudadanos indicaron que un incremento en el costo de este producto, significaría un golpe fulminante para la economía familiar, principalmente por las condiciones sociales que ha generado la pandemia.

Guadalupe Vargas Sandoval, que es ama de casa indicó que al tratarse de un producto de la canasta básica, la afectación económica sería notoria pese a que el aumento percibido es poco.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Suspenden transporte público durante los domingos de noviembre

Local Reconoce Consejo Ciudadano de Reactivación Económica a la Expo Agroalimentaria

“Si sube (la tortilla) si nos pegaría en nuestros bolsillos, más porque acostumbro comprar medio kilo, entonces como el kilo se oferta en los 15 pesos y son varios los productos que ya han subido de precio, pagar más sería fatal”, manifestó María Nova Carrillo, consumidora.

“Yo acostumbro comprar un kilo o hasta dos depende también, nos pega ahorita con la pandemia porque no hay trabajo, pues uno quisiera que las cosas no subieran, pero no es así”, dijo Laura Nava, cliente.

“Yo opinó que está mal (incrementar el precio de la tortilla) porque como no hay trabajo eso desestabilizará nuestros ingresos y haría que los gastos se reduzcan, ya que es un producto de primera necesidad y no puede faltar en nuestra comida diaria”, explicó Jazmín Hernández.

“Incrementar el precio de la tortilla es un golpe que lastimaría la economía familiar, de por si muchos productos y servicios han subido en su costo por lo de la pandemia, creo que el gobierno debería de buscar un subsidio para el bolsillo familiar”, señaló Teresa López Hernández, ama de casa.

Recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) afirmó que no existen motivos para aumentar el precio del kilo de la tortilla en todo el país.