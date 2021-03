Golpe a MORENA y le tumban la coalición en Guanajuato

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó que es improcedente la coalición que contemplaban tener los partidos políticos Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo en el estado de Guanajuato para los comicios locales de este año.

La magistrada Claudia Valle dio lectura de la sentencia, así como de los antecedentes del expediente que se atendieron en el juicio de revisión correspondiente por esta instancia federal. La sentencia emitida en su momento por el IEEG y por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato fue impugnada por Morena, pero finalmente no procedió ante la instancia federal.

El pasado 23 de diciembre fue presentado el convenio de coalición entre estas tres fuerzas políticas del estado de Guanajuato.

Hay que recordar que después de que fue revisado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, (IEEG), el organismo previno a cada uno de los partidos de la coalición para que en 72 horas subsanaran 13 inconsistencias que le marcó.

El 26 de diciembre, se les notificó a los representantes partidistas que entre dichas prevenciones se encontraban que no eran cuestiones de forma, sino esenciales como, por ejemplo, incorporar o que debieron incorporar y no lo identificaba el IEEG como contenido en el convenio, las postulaciones de la totalidad de las sindicaturas de los municipios y algo muy importante, es que no se indicaba el origen partidista de las postulaciones.

Solamente Nueva Alianza y el Partido del Trabajo cumplieron, cada quien de manera individual y el tercer escrito de respuesta de Morena, apareció después de 72 horas y se consideró extemporáneo.

En los mismos términos se dio la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

Para finalizar, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó y ratifico que la actuación tanto del IEEG como del TEEG, fue conforme a derecho y por lo tanto no se logró la coalición tripartidista. Fue aprobada la sentencia por unanimidad por los tres magistrados.