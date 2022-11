"Gobierno le hace al loco con la inseguridad de Guanajuato": Silvano Aureoles

León, Guanajuato.- El ex gobernador de Michoacán por el PRD Silvano Aureoles, declaró durante su visita a León que el gobierno federal le hace al loco con el problema de inseguridad en Guanajuato, al otorgar abrazos al crimen organizado desde el 2019.

Recordó que el problema de la descomposición en varios estados de la República empezó con la regionalización de las mesas de la paz coordinadas por los activistas de Morena conocidos como los delegados del Bienestar, a quienes consideró poco conocedores de la inseguridad.

“Allí comenzó el problema en Guanajuato, para muchos es la sorpresa de cómo se complicó la violencia encarnizada, eso no lo habíamos visto antes, en Guanajuato hoy tienen el primer lugar en homicidios dolosos y Michoacán el segundo, esto es porque no se ha hecho nada, el modelo que aplica el gobierno federal no tiene una estrategia, la instrucción fue dar Abrazos y no balazos, se derrumbó la seguridad, el gobierno está haciéndole al loco”.

Enfatizó que las fuerzas armadas del país no están preparadas para combatir a los criminales.

“Siguen con las fuerzas armadas en las tareas de la seguridad pública, porque los soldados no están preparados para estas tareas, llevamos 16 años con las Fuerzas Armadas en las calles, y siguen los homicidios a la alza, los secuestros, las extorsiones, la proliferación de los grupos de la delincuencia organizada por todo lados, y a pesar de que andan en la calle los Marinos, soldados o Guardia nacional, tienen la instrucción de no más verlos y no hacer nada” comentó.

El militante del Partido de la Revolución Democrática añadió que el asesinato de un general en Zacatecas significa que existe “un desafio fuerte de los delincuentes hacia el gobierno”.

El autonombrado precandidato del PRD a la presidencia de México, lamentó que el gobierno federal este dejando todo suelto en materia de seguridad, lo que hace más difícil dar resultados.

“Lo que han hecho es dejar suelto todo, como lo hacen a través de sus mecanismos de comunicación, lo único que hacen es echarle la culpa a los estados, se lavan las manos, lo que no hay es estrategia para combatir la violencia y la inseguridad”, concluyó.