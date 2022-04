GN no está capacitada para uso legítimo de fuerza pública: Alcántara

Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que el hecho en el que un elemento de la Guardia Nacional asesinó a un estudiante de la Universidad de Guanajuato es una evidencia de que dicha corporación policíaca no está preparada para el uso legítimo de la fuerza pública.





El especialista en seguridad advirtió que si no trabaja en la capacitación de elementos y no se desmilitariza el país los hechos violentos seguirán en aumento y dijo que además los abusos por parte de los elementos de Guardia Nacional serán frecuentes y seguirán sin dar los resultados que espera la ciudadanía.

Añadió que los elementos de la Guardia Nacional no están capacitados para interactuar y dialogar con la población, ya que solamente reciben ordenes de sus superiores y es una corporación que no es cercana a la ciudadanía y que no brinda ninguna seguridad.

“Este homicidio cometido por un elemento de la Guardia Nacional confirma que la Guardia Nacional no está preparada y capacitada para el uso legítimo de la fuerza pública, son militares que están diseñados para enfrentarse, para confrontar a la población, pero no para atender con escalamiento como prevé la ley general del uso legítimo de la fuerza pública, no para atender con escalamiento en medida proporcional a un riesgo y a una amenaza a la población”.

Destacó que una Guardia Nacional militarizada representa una amenaza para la ciudadanía, pues carece de los protocolos del uso legítimo de la fuerza pública y lejos de garantizar seguridad a la población ocasiona desconfianza y más con hechos como los registrados el pasado miércoles en la comunidad El Copal de Irapuato.





Refirió que la corporación carece de una estrategia integral en la parte preventiva y de contención, pues no se atienden los retos de la inseguridad que se genera en las ciudades y los desafíos que genera la delincuencia organizada.

“La militarización de la vida pública del país que ha impulsado el presidente López Obrador está resultando en enormes amenazas y riesgos para los Derechos Humanos de la población y particularmente agravar los problemas de inseguridad del país”.