Gestionará César Prieto vigilancia de la Guardia o Ejército para Tekchem

En busca de contribuir a resguardar el predio de la antigua Tekchem, el presidente César Prieto gestionará que pueda ser vigilado por elementos de Guardia Nacional o del Ejército Mexicano, luego de darse a conocer la extracción y venta de residuos mercurio del sitio; actualmente en la zona se encuentra un vigilante sin equipo de comunicación, protección y auxilio en caso de requerirlo.

“Tendríamos que coordínanos con el estado y la federación, yo ahorita en un momento más voy a precisamente tocar ese punto, porque a lo mejor muchos ciudadanos piensan que son llamados nadamás para que no ingresen (…) pero la verdad que el mayor beneficio que pueden tener es su salud, no entren ahí por ningún motivo y me voy a poner de acuerdo con gobierno del estado y la federación, sobre todo con la Sedena, con Seguridad Pública también y con las dependencias de medio ambiente, para tratar de hacer conciencia en la ciudadanía”, externó el edil.

En este contexto César Prieto consideró que lo más importante no es la extracción, si no el riesgo de contaminación que pudieran tener las personas que ingresan a esa área, en donde es de conocimiento de los tres niveles de gobierno la presencia de ese material cancerígeno y que puede causar a las personas y sus familias un daño a la salud.

“El espacio donde esta Tekchem es uno de riesgo, que está siendo intervenida actualmente por la autoridad federal para evitar que se pueda perjudicar a la ciudadanía, los invitamos a que no entren ahí, sé que hay necesidad de algunas situaciones de extraer o ganarse el pan de todos los días, pero no vale la pena correr el riesgo de arriesgar su salud o la de sus familias (…) el día de mañana si adquieren alguna enfermedad derivado de su ingreso a esta zona, si el material que está ahí los contamina pudiéramos poner en riesgo la salud de las personas”, puntualizó.

Ante ello, el mandatario salmantino resaltó la buena relación con Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), así como la instancia municipal de Medio ambiente, con las que se acordará el tema de la vigilancia así como de externar a los vecinos la recomendación de no ingresar a esta zona altamente contaminada que les puede causar un perjuicio a su salud e incluso perder su vida.

“Hay un decreto que firmó el Presidente de la República que derivado que después de muchos años había estado abandonado ese pasivo ambiental y que no se le había metido mano (…) destinó un recurso para que se pudiera dar el saneamiento de esta zona, que sabemos que durante muchos años hubo material que pone en riesgo a la ciudadanía y ha habido personas que han ingresado”, concluyó.