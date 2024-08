Gente capaz para puestos de seguridad debe ser lo primordial: Enrique Díaz

¿Cuál es el tipo de perfiles que deben de elegir los nuevos gobiernos municipales, estatales y federales para que se comprometan a generar la seguridad para toda la población? El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, mencionó que desde su perspectiva, quienes lleguen a estar en estos puestos, deben de ser personas honestas y capaces, debido a la violencia que azota a todas y todos los mexicanos.





El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.





“Hay dos cualidades muy importantes que debe tener quien esté al mando de la seguridad, principalmente la honestidad que todos los servidores deben tener, no se puede poner una persona corrupta al mando de estos puestos tan importantes de seguridad, pero por otro lado se debe de tener a alguien capaz, a veces se quiere poner a alguien que es buena gente, pero no es capaz pero así no se obtendría ningún resultado”, dijo durante su conferencia de prensa dominical.

Explicó que si se llegara a elegir a alguien con la característica de ser capaz y no saber ser honesto, tampoco se obtendrá el resultado que se espera y la situación no cambiaría o hasta podría empeorar.









“Si se coloca a alguien muy capaz pero no es honesto, no tiene esa rectitud y no se tendrá resultados; estas dos características serían las indicadas para que se garantice la seguridad de toda la población”.

Agregó que se tiene la esperanza de que este perfil sea encontrado para que así las y los mexicanos, las y los guanajuatenses e irapuatenses tengan la tranquilidad que desde hace tiempo fue arrebatada.

“Ojalá que los nuevos gobiernos puedan encontrar a personas con estas peculiaridades, ya que la inseguridad es un problema fuerte, no solo en nuestra ciudad o estado, sino en todo el país que está sufriendo y al final, un paso a dar será reconocer que existe, aceptarla con el objetivo de luchar contra ella”.