Generar una cultura de respeto e inclusión; un reto para la sociedad

La falta de cultura de la inclusión y de respeto para las personas con discapacidad es algo con lo que tienen que lidiar día con día estas personas ya que la falta de consciencia dificulta su andar por las avenidas de la ciudad.

Miguel quien usa una silla de ruedas comento “En Salamanca nos hace falta cultura vial, en los cajones de estacionamiento mucha gente se mete y como creen que van rápido a algún lugar y no tardaran se estacionan en zonas marcados para personas con capacidades diferentes, no considerando que si en ese momento, alguno de los que necesitamos ese lugar llegamos ya se complico nuestro traslado”

Por la ciudad se han habilitado accesos en calles , escuelas, iglesias ,centros comerciales , así como baños o autobuses con espacios más amplios , sin embargo no todos tienen la infraestructura adecuada o son utilizados de manera incorrecta por aquellos que no lo requieren , por lo que es importante sensibilizar a la sociedad sobre el respeto que merecen los espacios las personas con capacidades diferentes y exhortar a que no utilicen los servicios destinados para ellos si no se tiene necesidad, ya que podemos privar de un servicio a alguien que realmente lo necesita.