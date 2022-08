Generan lluvias filtración de lixiviados del Relleno Sanitario

A pesar que las lluvias se han convertido en un aliciente para productores agrícolas, los escurrimientos de lixiviados del relleno sanitario han generado desde el pasado fin semana un panorama adverso para propietarios de parcelas adyacentes en la comunidad Buenavista de Valtierra, de acuerdo a los afectados estas filtraciones han sido recurrentes al grado de afectar la fertilidad de la tierra.

Alargan vida del relleno sanitario

Debido al mal manejo y compactación de basura se han afectado más de dos hectáreas de tierras de cultivo, por los derrumbes y filtraciones de lixiviados, problemática que han padecido desde hace cuatro años. En este tiempo, Gilberto Barrón, propietario de las tierras aledañas al tiradero, ha visto como su ganado muere, los cultivos han dejado de crecer y como su propiedad ha sido invadida por los derrumbes.

“Es un cochinero, de este lado no puedo sembrar porque la tierra ya se echó a perder, se me han muerto animales asfixiados por las bolsas que a diario se vuelan, no han quien dé una solución, ya no sabemos con quién ir o a dónde, para que nos resuelvan”, refirió el afectado.

De igual manera, José, vecino y afectado por el escurrimiento de lixiviados, narró que en una ocasión, en años anteriores se intentó llegar cubrir los costos de las pérdidas de las cosechas, sin embargo, la autoridad en turno ofreció un porcentaje menor a la inversión realizada por la siembra, por lo que no se llegó a un acuerdo para el pago de afectaciones, a pesar de ello, la problemática fue dejada de lado por las autoridades en turno.

“Esto empezó ya cuando llegó a tope, nos hemos cansado de pedir y denunciar que se resuelva, nunca nos han hecho caso, nadamás vienen y se toman la foto y se van, ya no vuelve uno a saber de ellos hasta que de nuevo hay que decir que se está trabajando aunque no hagan nada, en una ocasión me dieron 10 mil pesos por la pérdida de toda mi cosecha”, indicó.

Rebasado

Luego de que la tercera celda del relleno llegara a su máxima capacidad, las autoridades municipales solicitaron un permiso a la Secretaría de Medio ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), para confinar residuos urbanos, en tanto se desarrolla el proyecto ejecutivo de la cuarta celda y estudios complementarios que se adjudicó a Ingenieros de México Asociados S.A. de C.V., con un monto total del contrato con impuestos incluidos de 847 mil 281.49 pesos con fecha de plazo de entrega dos de septiembre.

De acuerdo al rograma Anual de Obra Pública 2022, se contempla un recurso de 20 millones de pesos para ampliar la vida del relleno sanitario, al habilitar una cuarta celda para contribuir a confinar las casi 300 toneladas diarias de basura que se generan en las más de 150 comunidades y 220 colonias salmantinas. Conforme a las normas ambientales se debe contemplar la colocación de una geomembrana para evitar filtraciones a mantos freáticos así como escurrimientos.