Genera temor el cerco en refinería

A raíz de la colocación de un cerco de seguridad por parte de personal militar en los accesos a la Refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA) la población Salamantina aseguran tener incertidumbre y un tanto de temor pues les angustia pensar que pueda suceder un ataque hacia la empresa productiva del Estado.

También coincidieron en como las redes sociales han representado un papel determinante en el pánico que se genera entre los pobladores pues coinciden en que las cadenas o audios solo generan más pánico siendo que la mayoría de las veces resultan falsos.

Carmelo Núñez operador de transporte de alquiler dijo que “corrieron rumores y mensajes por redes sociales donde decían de que se iba poner muy feo Salamanca. Que iban a bombardear y por eso mejor me metí a mi casa me dio medio”.

Jonathan Solís comerciantes afirmó que “creo que solo están espantando a la gente. Han ocurrido cosas peores en Salamanca y si los cercos son para seguridad, está bien que los coloquen”.

Fernando, habitante de la comunidad dijo que “por aquí es mi pasada de todos los días es extraño que te detengan o que estén tantos militares pero si es para la seguridad de la empresa y de la población me parece una buena acción”.

Martha comerciante expresó que “ayer se decía muchas cosas y la verdad si nos espantamos porque circulaban mensajes de whatsapp donde decían que se iba pasar lo mismo de Celaya y eso si me genero miedo”.

Roberto Mercado dijo que “creo que generó mucho temor el que no hubiera una explicación por parte de las autoridades de los motivos por los que colocaron el cerco, por eso se empezaron a decir mucha cosas que me parece no fueron ciertas”.

Marcia García manifestó que “derivado de las amenazas, está bien que refuercen la seguridad en una empresa tan importante como Pemex ya es muy peligroso si hubiera un atentado contra ella”.

Los cercos de seguridad se encuentran ubicados sobre la calle Faja de Oro esquina con Tierra Blanca, Mártires de Cananea, y el camino hacia la comunidad del Divisador.