Genera grave problema fecalismo en espacios públicos

Aunque el fecalismo en espacios públicos generado por perros y gatos en situación de calle que representa un problema de salud pública, no se resolverá de fondo si no existe un cambio de conciencia. Debe terminarse con la visión centrada en el ser humano y dar paso a una nueva mentalidad que considere a todo el sistema en la relación con los seres sintientes, afirmó la animalista y representante de Humanos por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT) Maura Alicia Vázquez Figueroa.

Reconoció la animalista que los perros y gatos en situación de calle representan un riesgo de salud para las personas, sin embargo dijo que este problema no es generado por los animales sino por el mismo ser humano que no tiene una cultura de respeto al medio ambiente.

Son un problema de salud pública porque generan amibiasis y proliferación de otros patógenos, pero “nada más quiero enfatizar, como animalista, que los perros y gatos en situación de calle, los ponemos ahí los seres humanos, no se ponen solitos”.

En la actualidad, denunció Maura Vázquez, se están abandonando perritos todas las edades. No solo los criollos, también perros de raza como salchicha, chihuahueños...No existiría el problema si tuviéramos una convivencia responsable. No una tenencia tenencia -termino que ya está en desuso- . No estaría ese problema...yo sí quiero que quede claro, el problema del abandono de mascotas es generado por los humanos”.





⬇️Da clic aquí⬇️

Local Llevan estudios básicos a internos

Aunque si bien es cierto que las condiciones económicas han tenido mucho que ver en este fenómeno, es más por una “falta de cultura de la sociedad con el medio ambiente, con los seres que son nuestros compañeros, nuestros hermanos”, dijo.

“¿Este fenómeno deriva de una crisis económica?. Probablemente sí, pero es más complejo aun. Estamos viviendo una situación de violencia terrible. La pandemia trajo como consecuencia una merma del nivel adquisitivo de población en cuestión de economía, pero tiene que ver también mucho con la cultura que tenemos los mexicanos en la relación con el medio ambiente, con los seres que son nuestros compañeros nuestros hermanos”, afirmó.