Garantizan medicina a pequeños con cáncer

El Gobierno del Estado dispone del recurso suficiente para dar la atención médica a los más de mil 700 niños con cáncer que requieren de tratamiento especializado, aseguró Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.





El funcionario estatal refirió que el hecho que la dependencia haya logrado el primer lugar nacional como la entidad que mejor administra sus finanzas en materia de salud es reflejo de que Guanajuato está preparado para hacer frente a la escasez de medicamentos.

El recurso no nos falta, lo tenemos y tenemos alternativas, hoy tenemos un convenio de colaboración con el Hospital Infantil Teletón de Oncología, que está calificado como uno de los mejores 50 hospitales del mundo para atender a niños con cáncer y nosotros tenemos ya todo este año pasado y lo que va de este y tenemos alternativas





Daniel Alberto Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato

"El recurso lo tenemos y es parte del presupuesto que ya tenemos perfectamente etiquetado para lo que antes era el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos que es de donde se financiaba el tratamiento para niños con cáncer".

Díaz Martínez señaló que Guanajuato dispone de varias alternativas para hacer frente a la escasez de medicamentos pese a que en este momento no se pueden importar medicamentos de países como Chica o la India y destacó que una de ellas es el convenio que tienen con el Hospital Infantil Teletón de Oncología, canalizar a los pacientes al Hospital de Alta Especialidad o en su defecto llevarlos a clínicas particulares.

Guanajuato tiene medicamento disponible para un mes

"El nuevo modelo del Insabi lo que sí implica o más bien no considera es la recuperación financiera, nosotros siempre hemos sido punta de lanza en la recuperación financiera y en la atención de pacientes con gastos Catastróficos y diagnósticos de tercer nivel y no les cobramos absolutamente nada porque supimos manejar muy bien este fondo que nos permitía continuar financiando la atención que es muy costosa sobre todo para la gente más vulnerable en un diagnóstico como este cáncer en la infancia y que no dejamos a nadie sin atención"

Guanajuato se ha caracterizado por manejar muy bien sus finanzas en materia de salud, ayer recibimos nuevamente el reconocimiento como el primer lugar nacional por segundo año consecutivo y eso nos permite en dado caso enviar y pagar la atención de los niños al Hospital de alta especialidad o en algún hospital privado".