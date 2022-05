Garantizado el ciclo agrícola primavera-verano: gobernador

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que el estado no enfrenta sequía y garantizó que el ciclo agrícola primavera-verano sí va a poder darse sin complicaciones.

Esto, luego de que la Comisión Nacional del Agua diera a conocer que 45 de los 46 municipios enfrentan algún grado de resequedad de sus suelos, desde los que son anormalmente secos hasta con sequía severa.





La Conagua señaló que las presas de Guanajuato están al 69%.





Sin embargo, la misma Comisión Nacional del Agua estableció que Guanajuato cuenta actualmente tiene mil 19.6 hectómetros cúbicos de agua almacenada en sus presas, es decir, que están a un 69% de su capacidad, además de que se cuenta con un 34.8% más líquido almacenado que el que se tenía el año anterior.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que con las lluvias que caigan este año, para el que se ha pronosticado que sea poco llovedor, serán suficientes para asegurar no sólo los ciclos agrícolas, sino también para mantener agua almacenada en presas.

“Hoy las presas tienen agua, la más importante, que es la Solís, tiene un 79% de almacenamiento; de hecho, si hubiera ahorita agua, no podríamos almacenarla, tendríamos que desfogarla, que es lo que nos pasa cuando se inunda Abasolo, entonces no hay sequía, en este momento no hay sequía, las presas tienen agua y los ciclos de siembra van a estar completos”, dijo el mandatario estatal en entrevista concedida en León.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua establecía que 17 municipios presentaban un grado de suelos anormalmente secos, mientras que 28 más ya presentaban una condición de sequía.





El gobernador dijo que se tiene agua suficiente.





Sin embargo, de acuerdo con José Carlos Martínez Alatorre, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien actualmente elabora su investigación titulada “El Bajío mexicano y la crisis de agua”, dijo que se ha vuelto preocupante que estados como Guanajuato no aprovechen el agua que tienen excedente cuando hay años con más lluvias, como lo fue 2021, no sólo para asegurarse la disponibilidad del líquido, sino para recargar sus mantos freáticos.

“Guanajuato tiene que pasar a un esquema de mejor aprovechamiento de su agua; se desperdicia mucha todavía en el proceso de la producción de alimentos y es líquido que sólo se tira, ni siquiera llega al subsuelo para abonar a recargar los mantos freáticos, por eso vemos condiciones de sequía, porque lo que se mide es la resequedad de los suelos y los suelos guanajuatenses están perdiendo humedad”, comentó el investigador de la UNAM.

Maíz, frijol y sorgo son los tres principales granos que se habrán de producir en el ciclo primavera-verano, en donde se tiene el agua suficiente para incluso hacer cuatro riegos, cuando en años pasados se realizaban tres riegos y muchas parcelas no rindieron la producción estimada por la falta de agua.









Apoyarán a productores para adquirir fertilizantes

Por otro lado, el gobernador de Guanajuato adelantó que habrá un fondo de 50 millones de pesos, el cual estará disponible para seguro catastrófico, en caso de que fuera necesario, además de que prestarán a los productores dinero para que puedan adquirir fertilizante en una compra consolidada al mayoreo y así puedan obtener mejor precio.

“Entre seguros y fertilizantes seguramente estaremos invirtiendo más de 50 millones de pesos en una posible emergencia”, dijo el mandatario estatal, quien señaló que ya tuvieron un acercamiento con los productores del Distrito de Riego 011, que aglutina a más de 24 mil productores y que siembran más de 120 mil hectáreas.