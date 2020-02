Garantiza gobernador protección a activistas por amenazas

GUANAJUATO, Gto.- La búsqueda en campo de personas desaparecidas continuará y en Guanajuato no se permitirán hostigamiento a activistas.

Así Lo Dijo...

“Aquí hay que protegerlos, es un tema que hay que ponerle mucha atención, es un tema que le he pedido al Secretario de Gobierno que lo revise bien y que no se permita ni el hostigamiento ni las amenazas a ningún activista”.



Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





Así lo dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras la denuncia que hicieran pública activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre las amenazas contra su vida que recibieron José Gutiérrez y Janet Miranda, ambos integrantes del colectivo “A tu encuentro” y que presuntamente recibieron la noche del lunes, tras regresar de un evento en la ciudad de León.

“A todos los activistas hay que brindarles la protección y seguridad, no podemos permitir que en Guanajuato pase eso, somos un estados que no nos hemos visto involucrados como otros estados precisamente donde grupos delincuenciales atacan a activistas o atacan a periodistas, aquí hay que protegerlos, entonces es un tema que hay que ponerle mucha atención, es un tema que le he pedido al Secretario de Gobierno que lo revise bien y que no se permita ni el hostigamiento ni las amenazas a ningún activista”, dijo el mandatario estatal.

Inclusive, dijo que la búsqueda de personas desaparecidas en el estado debe continuar y buscarán brindar la seguridad para que esto pueda ser llevado a cabo.

“La delincuencia organizada por supuesto que no está a favor (de la búsqueda de personas), pero nosotros tenemos que garantizarles a los activistas, primero, el objetivo fundamental, que es la búsqueda de sus familiares, que es un tema donde nosotros tenemos que actuar y ser muy eficientes y estaremos al pendiente de que no suceda nada”.