Galaxias del Parque, punto de operaciones de "El Azul"

La vivienda en donde fue detenido Adán N., alias “El Azul”, era utilizada como casa de seguridad, desde donde se planeaban los asesinatos cometidos en la región Laja-Bajío, particularmente en Celaya, pues incluso ahí era donde el grupo delictivo fabricaba las cartulinas que eran dejadas tras perpetrar un asesinato.

En 2019, elementos del Ejército Mexicano catearon una casa donde habitaba El Azul, pero no fue detenido, pues no había orden de aprehensión en su contra.

La casa donde operaba “El Azul” está ubicada en el fraccionamiento Galaxias del Parque, el cual está ubicado a un costado de la autopista Querétaro-Salamanca, y donde elementos estatales y federales tuvieron información de que en esa zona era uno de los centros de operación del Cártel Santa Rosa de Lima.

“Con el trabajo conjunto de autoridades estatales y federales, el uso de inteligencia y datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado, se obtuvo información para obtener el paradero del criminal, así se planeó, diseñó y ejecutó un operativo estratégico de intervención que concluyó con la captura del delincuente”, se leía en el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado y donde de acuerdo con elementos que participaron en dicho operativo, éste había sido planeado desde hacía dos semanas, aproximadamente.

“El Azul” no acostumbraba a andar a salto de mata, pues incluso en 2019 elementos del Ejército Mexicano catearon una casa en donde éste se quedaba, en San Rafel de Yustis, pero no hubo indicios para detenerlo y por ello dejó ese lugar donde estaba asentado.

En la casa donde fue detenido El Azul fueron encontradas armas, cartulinas con mensajes del grupo criminal y armas de fuego.

La detención de “El Azul” corrió sin ningún disparo. No opuso resistencia. A pesar de que Israel N., detenido junto con “El Azul”, tenía en su poder armas de alto poder, no las accionó, pues se vieron superados en número; tal vez el bajo perfil con el que siempre se manejó Adán N. no le permitió prever que su detención estaba más cerca de lo que pensaba, pues en una ocasión estuvo a punto de ser detenido en un bulevar de Celaya, pero logró darse a la fuga, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado.









En la casa donde fue detenido “El Azul” fueron localizadas a parte de las cartulinas que presuntamente serían utilizadas en posteriores hechos delictivos, armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, drogas y un vehículo automotor que había sido identificado como partícipe de hechos violentos en la zona Laja-Bajío.