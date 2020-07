Frustra a médicos no respeten contingencia

Les han llamado héroes, les han dado aplausos en supermercados e incluso, a algunos los han inmortalizado en murales y graffitis; se trata del personal médico guanajuatense, los cuales, sin embargo, seguramente cambiarían todo ese reconocimiento que han recibido, con tal de que las personas hicieran caso de evitar salir si no es necesario, pues mientras están atendiendo a una persona en un hospital saben que afuera hay otros cientos propagando la enfermedad.

El Dato...

14% de los guanajuatenses contagiados son personal médico.

El personal médico también son personas que tienen familia y mientras muchos están afuera de sus casas, ellos quisieran regresar lo más pronto a la suya, pues también están expuestos a los contagios, a la muerte.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, de los 17 mil 384 contagios que hay en el estado, 14% son médicos, personas de enfermería u otros trabajadores del sector salud que se contagiaron mientras brindaban atención médica.





Ellos quisieran estar en su casa, pero están salvando vidas.





Un caso notable fue el del reconocido neumólogo Juan Aranda, quien a pesar de estar jubilado, no dejó de lado el juramento que hizo de velar por la salud de los pacientes que le pidieran atención, aunque fue uno de ellos el que lo contagió de Covid-19, enfermedad que terminó por arrancarle la vida al reconocido médico guanajuatense.





Como sociedad estamos fallando





Jovanna Martínez, presidenta del Colegio de Médicos Internistas de León, se escucha desesperada, preocupada, frustrada porque a una parte de la población no le importa cuidar de su salud ni la de quienes le rodean.

De Viva Voz...

“Lo que se tenía que hacer, no se hizo y no se está haciendo por parte de la población, que es mantenerse en casa pues en el estado no hemos salido del semáforo en rojo y sin embargo hay muchas actividades que se están desarrollando todavía”.



Carmen Arizdey Rojas Hernández | Presidenta del Colegio de Médicos de Salamanca.





"Como sociedad también estamos fallando porque no estamos respetando las medidas de prevención. Seguimos viendo gente sin cubreboca, gente que hace reuniones en su casa, seguimos viendo gente que está en lugares cerrados… esto no va ayudar", dice la presidenta del Colegio de Médicos Internistas de León.





En sus rostros quedan los estragos de las jornadas diarias por salvar vidas.





Los médicos guanajuatenses están preocupados, sobre todo porque hay quien afirma que la Covid-19 no existe, porque hay quien sale junto con su familia sin usar cubrebocas, porque hay quienes organizan bailes, carreras de caballos, partidos de futbol, sin la necesidad de hacerlo, tal vez nada más por la rebeldía de demostrar que su creencia es superior al respeto de la salud de los demás.

"Necesitamos que nos ayuden, la realidad es que necesitamos que la población ahora nos ayude a nosotros, que nos dé espacio para poderlos atender bien y con calidad; si tenemos más pacientes para atender, es inevitable que la calidad de atención no sea la misma".





Los médicos guanajuatenses han dado la cara durante la emergencia sanitaria.





Por salvar una vida nos estamos contagiando





Por su parte, Sergio Hernández Mares, presidente del Consejo Coordinador de los Colegios de profesionistas y médico por la Universidad de Guanajuato, dijo que el principal enemigo a vencer es la ignorancia, pues el desconocimiento y la desinformación han provocado que la situación sanitaria se agrave y afecte a todos, incluido al personal de salud.

“No hay suficiente personal, primero porque hay gente que se fue, además los médicos se están enfermando, algunos están muriendo y hay muchas plazas vacantes y no nada más hablo del nivel privado, en el de alta especialidad, en los hospitales generales, en todos lados, los médicos también somos blanco de esto, que por salvar una vida, nos estamos contagiando”.





El personal médico no se baja del barco y sigue salvando vidas.









Al pie del cañón





Aunque sean insultados, difamados o agredidos, los médicos en Celaya seguirán trabajando por la salud de los pacientes de Covid-19, porque a pesar de todo respetan su juramento hipocrático que es salvar vidas, aseguró Óscar Andrés Serna Jaramillo, administrador de ‘Todos Somos Médicos en Celaya’, quien representa a 150 galenos.

Serna Jaramillo dijo que es muy indignante para la comunidad médica estar trabajando hasta el cansancio, mientras la gente está en la calle sin cuidarse y sin cubrebocas y aunque aceptó que “dan ganas de abandonar las labores médicas porque las personas no hacen caso”, debido al profesionalismo no lo harán y seguirán al pie del cañón.





También el personal médico está en riesgo, pero sigue laborando hasta el final.









Médicos decepcionados...





A su vez, la presidenta del Colegio de Médicos de Salamanca, Carmen Arizdey Rojas Hernández, señaló cómo esta situación se está tornando “angustiante y decepcionante”, pues ven cómo la ciudadanía no hace caso de que para cortar la cadena de contagios no se depende de gobiernos ni de médicos, sino de ellos mismos, de quedarse en casa y si no pueden hacerlo, que usen el cubrebocas, por lo menos.

“Es una gran decepción para los médicos porque efectivamente hay muchos pacientes que se están infectando. Las asociaciones nos piden ideas para que esto se detenga, pero la verdad es que no es de ideas, lo que se tenía que hacer, no se hizo y no se está haciendo por parte de la población, que es mantenerse en casa pues en el estado no hemos salido del semáforo en rojo y sin embargo hay muchas actividades que se están desarrollando todavía”.

Señaló que es muy difícil que un médico abandone su profesión pese a la impotencia por la falta de atención de la población.

“Podremos estar cansados e incluso en ocasiones renegar, pero ahí estamos y seguiremos al pie del cañón”. (Con información de Ana Medina/El Sol del Bajío; Eloy Esquivel/El Sol de León; Guadalupe Trejo/El Sol de Salamanca).