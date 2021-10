Frente común contra extorsiones y robos

Las autoridades municipales y estatales de Guanajuato deben hacer un frente común para abatir las extorsiones y los robos, que son los dos principales delitos que se han manifestado en el estado, a la vez de que tienen que implementar una mayor coordinación para dar atención de reacción a los delitos del fuero federal que siguen perjudicando al estado.

Así lo manifestó Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador de Justicia de Guanajuato y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien dijo que para el caso concreto de Irapuato, la llegada de 170 elementos federales sugiere una buena medida para atender de una manera diferente a los delitos.

“Yo no tengo expectativas de que el Gobierno Federal vaya a hacer su parte en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia organizada, esa es su tarea y está evidenciado que con los abrazos no van a resolver el problema y que no quieren cambiar la estrategia, entonces ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es que desde lo local, es decir, la coordinación de los estados con los municipios se logren respuestas a las necesidades primarias de seguridad en el estado y en el municipio y que entonces lo que yo planteo como urgencia en el caso de Guanajuato haya una estrategia estatal contra la extorsión, que se logre verdaderamente integrar a todos los cuerpos municipales y estatales en una estrategia contra la extorsión y por supuesto los ámbitos municipales poner énfasis en el robo a vía pública, robo a comercio, robo a casa habitación y que si se pueden resolver estos dos problemas, extorsión y robos, creo que abatiremos los niveles de inseguridad del estado y del municipio”, señaló.

Juan Miguel Alcántara Soria expuso que en Celaya el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Miguel Ángel Simental Rodríguez, logró bajar el tiempo de respuesta en la atención y reacción de un delito, lo cual espera se pueda lograr en el municipio.

“En primer lugar la policía municipal conducida en el pasado reciente no tenía hasta donde yo sé una buena grado de confiabilidad para las instancias estatales, por el otro lado el tema aquí es que esta incorporación tiene que ver con que se hayan analizado las fortalezas y las debilidades y sea a partir de esas debilidades que se identificaron que se considere que la incorporación de esos elementos van a resolver las deficiencias o las insuficiencias que tenía la corporación en el pasado”.

Por ello, dijo que se debe dar el beneficio de la duda a Miguel Ángel Simental y a los elementos que llegarán al estado, además de que dijo que lo ideal es que también la llegada de éstos venga a sumar y que los policías municipales no se sientan desplazados, sino incluidos en una nueva estrategia que de tiene que tomar para Irapuato.