Frena limitado número de policías estrategia de comisarías en Salamanca

Como parte de la estrategia para disminuir la incidencia delictiva en los focos rojos de la ciudad como Valtierrilla, Barlovento y Villas Salamanca 400, se contempla la instalación de tres comisarías de Seguridad Pública en sus inmediaciones, sin embargo, el reducido número de policías ha puesto en espera este proyecto al contar con únicamente 102 oficiales municipales.





Son necesarios más elementos de seguridad.





A pesar de ello, el director de Seguridad y Protección, César Juaresti, dio a conocer que la construcción de estas comisarías se tiene prevista abrir en zonas consideradas las zonas de mayor conflicto de inseguridad.

“Las comisarías ayudarían a tener más presencia y llegar más rápido, no es lo mismo sacar la unidad desde Salamanca que tener una base en la zona, el tema principal sería contar con más presencia en los puntos de alto riesgo y acortar los tiempos de respuesta, aunque apenas estamos aterrizando el proyecto porque entra también un tema de presupuesto, a mí en lo particular me encantaría que la primera fuera en Valtierrilla”, explicó.





Valtierrilla cerró 2021 con 24 homicidios dolosos.





Sin embargo, una limitante para el naciente proyecto, es la limitada formación de nuevos Policías, debido a que en el último trienio apenas poco más de 100 oficiales se graduaron de la Academia para conformar la nueva Policía Municipal; de acuerdo a esta estadística en Salamanca hay dos mil 900 habitantes por cada uniformado en activo.

Pese a ello, el funcionario reconoció que el proyecto sería netamente municipal, pero para concretarse, primero se deberá de contar con los elementos de seguridad necesarios.

La estadística

Cabe señalar que la comunidad de Valtierrilla, se convirtió en la principal zona de atención en 2021, al registrar 24 homicidios dolosos, mientras que en lo que va del 2022, se perfila para nuevamente ser la comunidad de mayor atención con cuatro reportes de hechos del alto impacto, seguido de Barlovento con cuatro y Villas 400 con dos.





102 elementos de seguridad tienen Salamanca.





Continúa formación

En cuanto al proceso de reclutamiento, el presidente municipal Cesar Prieto anunció el pasado 06 de enero que ya se cuenta con el primer grupo de 20 aspirantes que han cumplido con el examen de Control y Confianza, para poder integrar la quinta generación.

Las Cuatro generaciones

De 2018 a 2021 se conformó la Academia de Seguridad Pública, de la que egresaron 102 elementos en cuatro generaciones, para conformar la nueva Policía Municipal de Salamanca, sin embargo; esta cifra representa únicamente 33.3% de las plazas destinadas a la Seguridad Pública en el municipio.





El pasado 10 de enero arribaron 190 elementos para reforzar la seguridad.





Apoyo federal

Para desarrollar estrategias que contribuyan a fortalecer la seguridad en Salamanca, así como la coordinación de los tres niveles de Gobierno, a partir del pasado 10 de enero arribaron 100 elementos de la Guardia Nacional y 90 del Ejército Mexicano a fin de que se puedan entregar buenos resultados en materia de seguridad al disminuir la incidencia delictiva.