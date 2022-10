Francisca Valenzuela le canta al amor y al empoderamiento femenino en el Cervantino

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Una noche llena de luces, romanticismo y empoderamiento femenino fue lo que se vivió en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas de la mano de la cantante y compositora chilena, Francisca Valenzuela.

Canta por primera vez ante el público guanajuatense

La cantante chilena hizo su presentación por primera vez en Guanajuato y qué mejor que hacerlo en la celebración de las cinco décadas de existencia del Festival Internacional Cervantino.

“Es la primera vez que estamos en este maravilloso festival, y era un sueño poder estar en este mítico festival y es un gusto llegar desde Chile a México, hasta mi Guanajuato”, afirmó la cantante chilena.

La magnífica noche comenzaba y los miles de asistentes comenzaron a calentar los ánimos para darle un caluroso recibimiento a la cantante y compositora.

La velada comenzó con Tómame, canción que desde sus primeros acordes hizo que decenas de asistentes se pusiera de pie para cantar y bailar con Francisca Valenzuela.

Castillo de Cristal, Quiero verte más, Ya no se trata de ti, fueron las canciones que le dieron continuidad a este concierto que trajo un poco de Chile a Guanajuato.

La noche siguió con la interpretación Salú, Ven a buscarlo, Peces y Qué sería, canciones con la que todos los asistentes sacaron sus dispositivos móviles para subir historias a sus redes sociales.

La noche estaba a punto cerrar, cuando sus fanáticos no dudaron en llenarla no sólo de su cariño, si no, incluso de recuerdos, para que la cantante recordara para siempre esta noche.

Entre los regalos que recibió la cantante estuvo el ya clásico Doctor Simi y una playera con la leyenda de “Guanajuato”.

La noche cerró con sus éxitos y unas de las más esperadas de la noche, el Buen soldado y el Salvador, canciones con las que dejó claro su mensaje de empoderamiento y amor hacia las mujeres del mundo.