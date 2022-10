Fox pide la renuncia del general Luis Crescencio Sandoval

El expresidente de México Vicente Fox Quezada pidió la renuncia del general Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), ya que mencionó que solo es una muestra clara de lo que no se debe de hacer.

Desde el pasado jueves una serie de Tweets publicados por Fox Quezada señalaban que la figura del “comandante supremo” se debía de eliminar y en su lugar proponía que la secretaría de defensa debería ser integrada por un civil.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo hice 3 propuestas el día de hoy: una que el presidente ya no sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas; dos que sea un civil el que sea secretario de la defensa, como ya muchos países lo tienen y tres, que el ejército se dedique a su tarea, que regrese a sus cuarteles y cuatro añadido, que renuncie este general secretario que está equivocando el camino, está dándonos una muestra clara de lo que no se debe de hacer, está muy autoritario, muy enmedallado, muchas medallas en el pecho ¿para qué?, ¿para apantallar a quién?”, comentó el exmandatario en el marco del segundo día de la Canna México 2022 realizada en Centro Fox.

Así mismo, señaló que no es verdad que el ejército sea la salvación para la seguridad de la patria en México.

“Lleva 10 años desde que Calderón lo metió a hacer labores de seguridad y policía y ha sido un fracaso rotundo y total, o sea 10 años son responsabilidad de todos los muertos que ha habido del ejército que fue invitado a ser policía y no sabe ser policía”, comentó Vicente Fox.

Además aplaudió los comentarios de la senadora Lilly Téllez, quien acusó al secretario general de ser autor de reformas que han militarizado la seguridad pública del país, así como de tener dos caras y también señaló que el senador Germán Martínez dio una buena reflexión de oposición

Local Tras violencia en Guanajuato, estrategia federal de seguridad debe cambiar

“Bravo Lili, síguele dando y también a Germán, Germán habla con mucha claridad nos está dando una reflexión una oposición y que bueno, eso es la democracia”, dijo.

En cuanto al tema del Cannabis, Vicente Fox señaló que no está en contra del programa de prevención de adicciones, ya que aseguró que esta planta no es una droga y enfatizó que los consumidores jóvenes o maduros deben de comprar en lugares regulados por el gobierno federal como sucede en Estados Unidos con la marihuana recreativa, por lo que enfatizó que la autoridad debe de legislar para que los consumidores dejen de comprar al crimen organizado.

“Ellos hablan de adicciones y drogas, esto no es adicción, no es adictivo, no es droga, el cannabis y los productos derivados del cannabis, CBD ahí tienes tu esta tienda de Paradise que vende productos saludables que ayudan a tu salud, que ayudan a reducir el dolor y la pena, que ayudan a reducir el estrés, que ayudan a las personas a estar mejor, eso no tiene nada de malo, lo contrario es una gran contribución para una persona, no hay que confundir lo que se dice con la adicción y la droga”, explicó.

“Ha sido una batalla muy largamente sostenida en México, porque existe una prohibición, una prohibición equivocada, una prohibición que ha hecho que la gente consuma estos productos y se vuelva adicta y los pague a alto precio, hay que legalizar esta industria señor presidente”, finalizó.