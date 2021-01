Fortalecerá operativos nueva generación de policías

Con la graduación de Tercera Generación de Policía el municipio, cuenta ya con más de 100 elementos de seguridad para sumarse al trabajo realizado en conjunto con Guardia Nacional.

Beatriz Hernández Cruz dijo que espera reunirse pronto con el gobernador.

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, en entrevista luego del evento de graduación de cadetes, informó que los nuevos elementos de seguridad municipal tendrán el apoyo de la Guardia Nacional en los operativos de vigilancia e intermunicipales, donde también participan los municipios de Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas y Valle de Santiago.

Sobre una posible reunión con el gobernador para atender los temas de seguridad, la munícipe señaló que esperan tener una respuesta del mandatario estatal que se pueda concretar en los próximos días, mientras tanto expresó que será la titular del secretariado ejecutivo de Seguridad Estatal, Sophia Huett López, la encargada de llevar el mensaje sobre los avances que se han generado en el fortalecimiento de la policía.

Con más de 150 policías cuenta Salamanca.

Recordó que al principio de su administración fue fundamental el apoyo del Gobierno del Estado a través de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública para combatir la inseguridad, mientras este municipio se preparaba para conformar la primera generación de policías municipales.

“Parecieran pasos pequeños, pero son gigantes. Como lo dije hace un momento, cuando nosotros llegamos no había ni un tambor. No teníamos escolta, no había nada (…).

Hoy yo puedo voltear con orgullo y ver que tenemos un gran equipo, gente muy comprometida y que todos absolutamente todos reúnen los requisitos que la ley ordena, todos tienen esa convicción y la preparación de ser policías”, refirió.