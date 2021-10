Fortalecen medidas sanitarias en sistema educativo de Guanajuato

León, Gto.- Para fortalecer las medidas de sanidad en las escuelas de Guanajuato, la Secretaría de Educación ha implementado en su sistema educativo el cuidado y prevención de contagio contra el Covid-19, mismo que ha sido exitoso ya que de mil 200 contagios que se han registrado desde el 30 de agosto en la comunidad educativa, ninguno se ha dado dentro de las aulas, así lo explicó el titular de la dependencia, Jorge Enrique Hernández Meza.

“La escuela es el lugar para aprender a cuidarse, entonces cuando se discutía si sí o sino, yo quiero preguntarles, cuántas familias están enseñando a cuidarse a fondo o cuántas están siendo laxas con los permisos, las reuniones y todo lo que no se debería hacer, hoy en las escuelas no tenemos eventos masivos, no tenemos actividades que pongan en riesgo y posiblemente en las familias sí”, dijo.

Local En Guanajuato se han registrado más de 800 contagios en el regreso a clases

Agregó que desde antes del regreso a clases en el formato presencial, híbrido y virtual, el argumento que hizo el aprendizaje como ahora se ha implementado en el estado, fue que a los estudiantes en ningún lugar se les estaba enseñando a seguir las medidas de sanidad, por mucho que hubiera mensajes visuales y verbales en espacios públicos.

“Cuando se discutía más el regreso a las aulas, una de las cosas que más argumentábamos en el sector educativo es que no hay nadie enseñando a cuidarse quienes estamos ayudando a cuidarse es la escuela, que tenemos guías protocolos y muchas capacitaciones para luego poder enseñar a cuidarse”, mencionó.

De la comunidad educativa que ha dado positivo al virus Sars-Cov-2, el 58% se ha dado en alumnos, el 38 por ciento en maestros y el 4 por ciento en personal administrativo, los casos se han dado en 689 escuelas de todos los niveles educativos, de más de 12 mil escuelas tanto públicas como privadas en Guanajuato.

En el municipio de León también se están estableciendo diversas actividades de aprendizaje para que los niños puedan desarrollar un instinto de protección en contra del virus Sars-Cov-2, así lo informó el director de Educación, Jonathan González Muñoz.

“Al principio se hablaba de cómo poderles expresar qué es lo que estaba sucediendo, cómo poderlos comunicar a los niños y este trabajo que han hecho los padres de familia y los maestros mediante estas clases de manera virtual tiene un fuerte aprendizaje”, mencionó.

Explicó que se han estado siguiendo los protocolos de salud y como lo establece la guía de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en la cual no se ha permitido aún hacer actividades de ninguna índole, extraescolares dentro de lo que son los planteles, por lo que estos protocolos les ha permitido mitigar los riesgos de contagio.

“En la parte educativa estamos cuidando mucho el tema de la salud y vemos que los niños también han estado interactuando con sus compañeros, los vemos con mucho más ánimo, creo que algo que nos ha enseñado la pandemia durante todo este año y lo vemos quienes tenemos hijos es que están ya adaptados”, finalizó.