Floristas prevén bajas ganancias económicas

Floristas Prevén bajas utilidades para la celebración del 10 de mayo ante la contingencia generada por la pandemia del Covid-19.

El propietario de una florería ubicada en la colonia Bellavista, manifestó que la venta de flores va hacer más lenta, pero a su vez movida debido al envió a domicilio, lo cual, simbolizara una desventaja para los floristas, ya que la cantidad de flores será menor en comparación con otros años.

Señalo, que esto se deberá en gran medida a los escasez de producto que se generara, al no trabajar al 100 por ciento los invernaderos, esto tras estipularse que para esta fecha, permanecerán cerrados los panteones, situación que llevó a los floricultores a no arriesgarse y trabajar únicamente al 50 por ciento de su capacidad.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local IMUG atiende 368 llamadas de violencia contra la mujer Deportes Mario Cárdenas se prepara para disputar liguilla con Irapuato





Algunas de estas floristerías han tomado el servicio a domicilio como una opción, por lo que esperan que en lo que va de la semana la cantidad de pedidos comience a aumentar

“Como mostros no vendemos para panteones, porque eso es un poco más comerciales las ventas, si van a estar un poco más bajas, en cuestión no será la misma compensación como antes, ya que también va a influir el que la gente no tendrá tanto dinero” dijo el propietario.

Asimismo, admitió que aun que es la temporada de mayores ganancias económicas para los floristas, este año espera se generen pedidos, pero no pronostica utilidades, pues destacó, que lo que mueve a la gente a comprar un arreglo floral, es verlo y al tener cerrado este año, eso no será posible.