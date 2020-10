Fiscalía retarda investigación a ex contralor

No avanzan las denuncias penales que ha presentado el Ayuntamiento en diferentes acciones ni la que se interpuso en contra del ex contralor Miguel Enrique Cordero Saucedo, quien enfrenta además una investigación de la Auditoría Superior del Estado por la omisión en el proceso de entrega recepción. No existe voluntad política por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), manifestó el síndico José Luis Montoya Vargas.

Manifestó que están en trámite distintas acciones jurídicas como la demanda de carácter administrativo, la demanda laboral y denuncia penal. “Voy a pensar que es por motivo de la pandemia por lo que se han retrasado los procesos, dijo, aunque luego fue más claro y sostuvo que “yo vero que no hay voluntad, no sólo en este caso particular, sino en otras denuncias y demandas”.

Manifestó que fue a finales de marzo de este año cuando fue destituído Miguel Enrique Cordero Saucedo quien enfrenta ahora una denuncia penal por la sustracción de equipos de la dependencia que encabezaba y que posteriormente no entregó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Continuará Ejército Mexicano apoyando con programa alimentario

Además,m dijo, en el ámbito administrativo existe un procedimiento por que no se sujeto al proceso de entrega-recepción y en el ámbito laboral, aunque el fue quien presentó la demanda tampoco avanza el procedimiento.

No se si no existe voluntad de la FGE o real mente por la pandemia (del COVID-19), quiero pensar que sea por eso”, dijo, aunque enseguida dijo que hablando claro “yo veo que no hay voluntad no solo en el caso particular, sino también en otras, denuncias y demandas”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Urge saneamiento ambiental en predio Tekchem

Expresó el síndico que no se han acercado al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre para darle impulso a la investigación, sino que sigue su trámite natural. “En algunos casos se ha volteado para presentar las denuncias y luego se enderezan por la vía civil, al no haber respuesta”.