Finaliza vacunación para menores de 5 a 11 años en Salamanca

En menos de ocho horas se aplicaron más de cinco mil biológicos de la marca Pfizer a menores se cinco a 11 años de edad en el municipio de Salamanca el Sábado. Es así que con esta cifra se aplicaron más de 20 mil biológicos en el municipio petrolero en menos de una semana.

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el gobierno federal destinó un total de 54 mil para aplicarse en al menos cinco de los 46 municipio del estado, esto ante la demanda del biológico que se generó durante los días cuánto y cinco de julio en municipios como Salamanca, Irapuato, León, Guanajuato y Silao y contribuir a proteger al grupo de la edad antes mencionado.

Siete horas bastaron para que las dos mil 500 dosis que se asignaron al Gimnasio Lázaro Cárdenas y las tres mil para el Hospital Regional de Pemex se terminaran,mientras tanto, las interminables filas seguía creciendo, a pesar de las acciones implementadas por el sector salud, que realizó un conteo para determinar cuál sería el último menor en vacunarse.

Desde muy tempranas horas del día, padres de familia con la finalidad de que sus hijos recibieran el biológico e incluso algunos padres pernoctaron en los sitios desde el día anterior.

Romina, madre de familia, dijo que desde el pasado martes, buscaba vacunar a su hija, sin embargo, luego de que se terminaron de aplicar los biológicos en Salamanca, estuvo a punto de acudir hasta la ciudad de Irapuato, pero al enterarse que de igual forma, los módulos estaban llenos, prefirió esperar hasta que se anunció una nueva aplicación este viernes.

“Desde que se estuvieron aplicando vacunas en la semana, quería traer a mi hija, pero se acabaron muy rápido y ya no alcance, como trabajo, mi idea era venir el martes en la tarde, pero los biológicos se agotaron rápidamente que ya no alcance, esta vez, para que no me sucediera eso me viene desde las 5:00 de la mañana y afortunadamente, ahora si me vacunaron a mi niña”, dijo.

El primer punto en finalizar con la aplicación del biológico a los menores de edad, fue el Hospital Regional de Pemex, que a las 14:10 hora aplicó la última dosis, una hora después termino el Gimnasio Lázaro Cárdenas.

Al respecto, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, reconoció el esfuerzo realizado por el personal de salud que participó en esta jornada de vacunación extraordinaria, así como el apoyo en la logística y orden por parte del Gobierno Municipal de Salamanca y de los siervos de la nación para que este tipo de acciones se pudieran llevar acabo.

Con la aplicación de más de 20 mil dosis se avanza en la protección de los niños y niñas guanajuatenses, sobretodo ante el incremento de casos de covid-19 en el estado de Guanajuato.