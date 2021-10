Finaliza alcaldesa recorridos con ayuntamiento entrante

Luego de tres días, este jueves concluyó el recorrido por dependencias municipales a miembros del ayuntamiento entrante. En esta ocasión se llevó a cabo en las oficinas de presidencia de Leona Vicario.

Destaca alcaldesa logros en su administración.

Para el tercer y último recorrido se dieron cita los regidores entrantes Diego Calderón Martínez y Coral Valencia Bustos, quienes visitaron el edificio de presidencia municipal de Leona Vicario para conocer las áreas y servicios públicos, así como el trabajo del gobierno saliente durante los últimos tres años.

Local Transición clara y ordenada: Betty

Durante su recorrido, la alcaldesa destacó que hubo áreas como la de Proyectos, que se recibió en malas condiciones y que a lo largo de tres años se logró recuperar, convirtiéndola en una instalación ordenada y lista para brindar un mejor servicio a la población.

Entre las dependencias recorridas destacaron la Dirección General de Obras Públicas Municipal, Desarrollo Territorial y Urbano, Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Económico, el Área de Proyectos, Asuntos Jurídicos, entre otras.

En entrevista para los medios de comunicación, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz señaló que el recorrido realizado este jueves fue el tercero y último que concierne al proceso de transición, pues después dependerá de cada director saliente hacer la entrega recepción pertinente a los funcionarios públicos entradas.

Respecto a la ausencia del alcalde electo, César Prieto Gallardo, durante este último recorrido, la presidente municipal dijo que “yo entiendo que el alcalde electo no haya venido, está en la organización para su toma de protesta, no me parece que sea un desaire. Yo estoy cumpliendo con lo que ofrecí y con lo que hablamos de que íbamos a hacer la entrega-recepción de manera transparente”.

Puntualizó que para la próxima administración entrante se dejó el 25 por ciento de recursos, tal como lo marca la ley, para que dispongan de ellos una vez que comiencen el nuevo ejercicio de gobierno.