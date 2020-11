Filtran que Pancho Arroyo renunció al PRI

GUANAJUATO, Gto; En redes sociales se filtró la información de que el ex Embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presentó su renuncia a la dirigencia estatal del PRI en Guanajuato, para enrolarse en el Partido Movimiento Ciudadano (MC).

También al interior de este Instituto Político, este día se generó incertidumbre porque presuntamente el también ex senador de la República, ex diputado federal y ex diputado local, se decidió finalmente por separarse del cargo como lo hizo recientemente la ex alcaldesa de la ciudad de León, Bárbara Botello Santibáñez.

Existen fuertes rumores que Francisco Arroyo Vieyra renunció al PRI

En la bancada del Revolucionario Institucional del Congreso del Estado, solamente tienen conocimiento que existen fuertes rumores que abandonará al Partido, pero no cuentan con más información.

Por su parte, en el Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato hoy se tuvo una rueda de prensa, pero no se tocó el tema de la posible renuncia, dio a conocer el vocero del instituto político.

Entre tanto, en las redes sociales de Facebook quien se identificó como “De Guanajuato al mundo”, da como un hecho la renuncia del capitalino Arroyo Vieyra, quien en ocasiones camina por las calles de la capital, de manera solitaria, como es su costumbre y se le ha observado por la zona centro o en el jardín Embajadoras a primeras horas del día.