Festejos del Día del Niño en casa

Este 30 de abril día del niño, será celebrado de manera diferente pues ante las medidas de sana distancia y de distanciamiento social los festejos se realizarán en casa, los pequeños del hogar platican su sentir ante esta forma poco usual de celebrar su día.

Ailem, de 10 años y quien cursa 5 año de primaria dijo: “siento feo porque no poder estar con mi amigo y no podre salir a lugares a divertirme a alguna alberca y tendré que estar encerrada, me gustaría poder salir a algún lado pero entiendo que es por nuestra vida que tengo que quedarme en casa.

Uriel de 11 años argumenta tener sentimientos encontrados “estoy triste porque no podre ir a algún lado a jugar, pero me diento feliz porque estoy con mi familia y jugare con mi hermana”

Danna cursa el cuarto grado de primaria y esperaba este día por los festejos en su escuela y con sus primos, sin embargo “me siento bien porque me gusta estar en mi casa, lo que si quería era salir a festejar en una alberca con mis primos “

Mariza tiene seis años “me siento feliz porque juego con mi hermano y me divierto pero si me da tristeza porque extraño a mis compañeros de la escuela y los dulces.

Sebastián esta en tercer grado de preescolar y aunque no comprende mucho lo que está pasando, sabe que tiene ganas de ver a sus amigos y de estar en la escuela pues lo que más le gusta del día del niño son los dulces.

Este día se creó con la finalidad de asegurar los derechos de los niños universalmente y ayudar a su bienestar y desarrollo.

Extendiendo una felicitación a todos los niños hoy en su día.