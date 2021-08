Festejan la asunción de la Virgen María desde hace 19 años

Desde hace 19 años, don Joaquín Hernández Razo celebra, cada 15 de agosto, la asunción de la Virgen María, pues desde que le encomendaron la imagen no ha dejado de festejarla año con año, ya que su devoción por la santa madre sigue siendo con mucho fervor.

Para las personas católicas esta fiesta tiene dos propósitos esenciales: la partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo; la iglesia católica celebra cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron glorificadas y llevadas al cielo para acceder a la vida eterna.

El señor Joaquín comentó que desde que las señoras Susana y Sofía Prieto, propietarias originales de la imagen, fallecieron, comenzó él ha realizar su festejo, mismo que no ha dejado de hacer, pese a que el año pasado no pudo llevarlo a cabo con la tradicional verbena, su fe no desistió y aunque por segunda ocasión le celebró de manera atípica debido a la pandemia, la gente no ha dejado de acudir a rezarle el tradicional novenario.

Debido al gran fervor que se le tiene a la Virgen de la Asunción, Joaquín manifestó que, desde el mes de marzo, la santa imagen anda peregrinando en los hogares de todo aquél que la pide.

Joaquín aseguró que mientras la virgen le permita el seguirá realizando cada año la celebración, “han sido años en los que se me complica hacerle su celebración y otros más que la gente me ayuda mucho, pero mientras pueda y la madrecita santa me dé fuerzas, yo le haré su misa”.