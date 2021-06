Festejan Corpus Christi en Valtierrilla

Aunque los festejos del Corpus Christi en la ciudad de Salamanca se llevaron a cabo el pasado jueves tres de junio, fue hasta este domingo con mucha emoción y bajo los protocolos de salud que se conmemoró en la comunidad de Valtierrilla.

Habitantes de Valtierrilla esperaron con emoción este día.

La fecha oficial para conmemorar esta celebración es sesenta días después del Domingo de Resurrección, sin embargo de acuerdo a lo mencionado por habitante de la comunidad, hace muchos años los sacerdotes llegaron al acuerdo de que esta festividad se celebraría durante los domingos de junio en diferentes municipios y comunidades, siendo la primera Salamanca, seguida de Santa Cruz de Juventino Rosas, Cortazar, Villagrán y finalmente Valtierrilla, todo esto con la finalidad de que no se generarán muchas aglomeraciones.

Debido a la contingencia sanitaria por la Covid-19, esta festividad se realizó a puerta cerrada en junio del 2020, sin la algarabía de la temporada donde se acostumbraba el arribo de comercios y juegos mecánicos tipo feria para dejar derrama económica a la comunidad todo eso se suspendió.

Este año los habitantes de la comunidad esperaron con mucha emoción la llegada de esta celebración con la finalidad de continuar con la tradición que, por años, han festejado en esta comunidad, y aunque sabían que no podría festejarla de la misma forma en que lo hacían, con el simple hecho de poder visitar un rato la parroquia de Valtierrilla y acudir a misa les basta.

Guadalupe Hernández dijo que “aunque la fiesta en este año no se hizo de la misma manera que años anteriores, me siento contenta porque por lo menos podemos disfrutar de algunos juegos, y aunque las condiciones aún no son las mejores con las medidas necesarias podremos disfrutar de este día”.

En esta ocasión y ante un escenario distinto, pero no sin las medidas preventivas contra la Covid-19, se realizó la fiesta solamente con la celebración de misa y primeras comuniones.