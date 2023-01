Explota su talento en el dibujo en la Feria

León Gto.- Juan Gillermo Aguiñaga es un agente vial y por tercer año consecutivo en la Feria Estatal de León, muestra su talento en el dibujo y regala caricaturas a los más pequeños del hogar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el stand de prevención del delito ubicado en el segundo piso de Poliforum León, se encuentra Juan Guillermo, acompañado de un pequeño escritorio portátil en el que guarda sus herramientas para el dibujo, hojas, carboncillo, difuminador y mucha creatividad.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

En tan solo 10 minutos realiza una caricatura de personas que visitan el stand, aunque reveló que tarda un poco más en realizar un dibujo de alguna persona mayor por los detalles, aseguró que se divierte en casa dibujo y la expresión de las personas al momento que ven el resultado lo llena de emoción.

"Esto del dibujo es algo nato que traigo, esto ya es de familia, la mayoría de mis hermanos tenemos este don, nadamas que algunos lo hemos practicado más, se nos va desarrollando", mencionó Guillermo.

DIÓ MUESTRA DE SU TALENTO EN PRIMARIA

"Desde la primaria comencé a dibujar, cuando era niño me gustó como quedaban las cosas, seguí practicando y ahora he hecho tanto de caricatura como de fotografía, también he trabajado con la pasta moldeable, he hecho figuras de yeso, cemento y resina, he trabajado varias cosas", señaló.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Juan Guillermo recordó que durante una clase una maestra les enseñó el funcionamiento de los cinco sentidos, posteriormente como tarea les pidió hacer un dibujo libre de cualquiera de los sentidos; una vez que Juan Gillermo vio el resultado, notó un talento para expresar su creatividad.

"Recuerdo que mi primer dibujo, fue en la primaria cuando una maestra nos estaba hablando de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, y nos pidió que elaboramos un dibujo el cual nos dio a escoger alguno de los sentidos que quisiéramos, a mí se me ocurrió realizar el del olfato, buscando en un libro un dibujo por hacer uno de un pescado en un plato, dije ese me gustó y lo empecé a hacer, allí me di cuenta que me quedo bien, mis amigos me decían que me quedó bien padre y de allí para adelante, comenzar practicar un poco, se me facilitaba y me comenzó a gustar más", dijo.

Local Esta es la historia de los creadores de las tradicionales manzanas con caramelo de Feria de León

El carboncillo es su técnica de dibujo preferida y aunque asegura que no tomó ninguna clase para perfeccionar su arte, recordó que la creatividad la lleva en la sangre, ya que todo es herencia de su abuelo.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

"Creo que todo el talento es por parte de su abuelo, él es el que hacía figuras, le gustaba tallar madera, mis papas me platicaban que mi abuelo hacía figuras muy, muy pequeñas pero bien detalladas y con mucho empeño para hacerlas", explicó.

El agente vial también ha estado en eventos como el Festival Internacional del Globo, Feria Estatal y de verano, así como en el zoológico y algunas colonias, donde regala y demuestra su gran talento.

"En este grupo de Educación Vial se me solicitó para la elaboración de caricaturas, y nos vimos en la necesidad de practicarlo más, para darles un detalle las personas y no digo que aún me salgan perfectamente seguimos practicando, pero desde que empecé hasta ahorita ya he avanzado bastante", agregó Juan Gillermo.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Cómo cualquier otra persona, todos tenemos talento, solamente falta descubrirlo o falta buscarlo, para el uniformado durante el tiempo de feria cambio el estar a la intemperie soportando el sol y el calor, por unas hojas de papel y un carboncillo, con la finalidad de llevar alegría y un detalle a los visitantes de esta gran fiesta de la ciudad.

"Lo que hagas o lo que te dediques te tiene que gustar muchísimo, en estos momentos quiero aprovechar y hacer las cosas que me gustan, aunque sea muy poco el tiempo que tengamos hay que practicarlo", finalizó.