Federación no comprará vacunas contra Covid para niños

A pesar de que ya fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya autorizó la aplicación de vacunas contra la Covid-19 a niñas y niños de 5 a 11 años, en el país ni hay dosis ni tampoco habrá en el corto tiempo, pues el Gobierno Federal no tiene la intención de comprarlas.





A pesar de estar autorizadas, no hay vacunas para niños.





Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que al menos esa es la información que apenas el lunes pasado le compartió el propio del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, con quien se reunió para firmar el convenio de no adhesión del Instituto de Salud Pública del Estado al federal y donde aprovechó para preguntarle sobre estos biológicos.

“Ahí me atreví a preguntar justamente eso, ‘oiga, Cofepris ya avaló la vacuna’, y me dice ‘sí lo avala, como cualquier otro medicamento, se puede utilizar, pero el país no ha comprado vacunas ni las va a comprar’ y es lo que se sabe hasta ese momento.

“Ustedes saben que los estados no hemos podido salir a comprar vacunas, a nosotros nos encantaría tener el recurso y poder tener acceso a las vacunas y aplicársela a los menores, pero no se ha podido”, dijo el Secretario de Salud, durante su visita a Irapuato.

Daniel Díaz Martínez dijo las vacunas Pfizer para niñas y niños de 5 a 11 años no son las mismas que se aplicaron para los adultos, pues se trata una cantidad diferente de dilusión de la fórmula, por lo cual son especiales y no hay en el país.





México no comprará vacunas en el corto plazo para niñas y niños.





“No hay esa vacuna y no la va a haber, al menos en el corto plazo, en función de lo que nos hizo saber la Secretaría de Salud federal”, dijo e Secretario de Salud, quien lamentó esta situación, pues son muchos los reclamos que reciben, cuando la decisión de enviar o no dosis a los estados depende del Gobierno Federal.

Daniel Díaz Martínez explicó que la vacunación para niñas y niños “es una de las intervenciones más costo efectivas, hablando administrativamente, pues un niño tiene una esperanza de vida muy larga, entonces teniéndoles protegidos, eso hace que tengas una sociedad más sana, eso lo dicen los economistas, es un tema de economía en salud, pero además es un tema de sensibilidad; si se trata de tu niño, por supuesto que quieres que esté protegido”.

Hasta el momento, en Guanajuato han vacunado a unos ocho mil adolescentes de 12 a 17 años, todos ellos tras haber conseguido un amparo.









En Guanajuato, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, han muerto cinco niñas y niños de entre 6 y 11 años, desde abril de 2020 a abril de 2022.