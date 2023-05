Federación ha puesto al campo contra las cuerdas: productores

El alza en los precios de los fertilizantes, además de la aparición de plagas, la eliminación de los recursos, subsidios y programas federales, e incluso la controversia por el uso del glifosato son sólo algunas de las causantes que ha hecho que en las últimas cosechas los productores hayan invertido más dinero del que recuperaron.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Durante la presentación del foro “Mitos sobre agricultura y alimentación: glifosato, plaguicidas, transgénicos y otros supuestos demonios”, impartido por José Miguel Mulet y en el que se plantearon varios temas de interés al sector agropecuario, productores guanajuatenses plantearon las problemáticas que enfrentan y que han hecho que el campo para muchas personas sea considerada una actividad poco rentable en la actualidad.





Claman campesinos apoyos para el sector.





Por ejemplo, Javier Rosales García, agropecuario guanajuatense, resaltó que durante los últimos años el campo a comenzado a tocar fondo y del cual no se ha podido recuperar por la falta de inversión por parte de la Federación.

“¿Qué está pasando? Tenemos de unos años para acá que el recurso que llega se ha estado escaseando y que las cosas que se producen no son suficientes ni tampoco nos las están pagando a como nosotros queremos, pues nos tenemos que basar a lo que nos digan, pero al parecer somos los únicos afectados, porque yo nunca he visto que si baja el precio de la producción del trigo, bajen los productos derivados de éste, no, pues aunque la materia prima haya bajado, los precios en el mercado siguen elevados y son otras personas las que ganan, mientras nosotros perdemos”, dijo.









A ello, el senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez, explicó que la falta de recursos por parte de la Federación es uno de los principales causantes de que el campo este atravesando una crisis.

Resaltó que en particular el campo fue uno de los sectores más afectados del país, no sólo por los estragos de la pandemia, sino que durante este tiempo el gobierno de Morena ha eliminado 29 programas de apoyo al campo, por lo que dijo que este sector “está contra las cuerdas”.









Insistió en que la administración actual no sólo no está ayudando al campo, sino que ha planteado iniciativas, entre ellas quitar el uso de plaguicidas como el glifosato, el cual, de quitarlo, le costaría miles de pesos a los productores, que podrían afectar definitivamente a los campesinos.

“A cuatro años de esta administración, el perdedor ha sido el campo, pero la administración actual no sólo no ha rectificado, sino que sigue proponiendo iniciativas sin beneficio. Querían quitar los plaguicidas de golpe, a la vez que dejar de aplicar controles sanitarios a las importaciones, reduciendo con esto la capacidad del campo nacional y exponiendo los pocos cultivos a enfermedades”, mencionó.









Erandi Bermúdez Méndez destacó que la única forma de hacerle frente a este problema en el campo sería seguir impulsando la capacitación de las y los productores del país, esto con el fin de garantizar que los campesinos sigan subsistiendo

“Necesitamos comenzar a brindar más información, la educación es cara, pero es más caro la ignorancia, pues al no contar con la información suficiente tenemos muchas carencias”, agregó el senador blanquiazul.