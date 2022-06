Familias de tres colonias viven con temor de inundación

Ante este inicio de temporada de lluvias, habitantes de las colonias 1910, Cruz Blanca y Felipe Ángeles, se encuentran temerosos de que se presente una inundación similar a la del año pasado, la cual dejo varias afectaciones a más de 400 familias.

A inicios del mes de Octubre de año 2021, la colonia Cruz Blanca, Felipe Ángeles, y 1910 se vieron afectadas tras las inmensas lluvias, mismas que ocasionaron un desbordamiento del dren 20 o como es conocido como el dren sardinas causó afectaciones a más de 400 familias.

Ante ello, la presidente de la colonia Felipe Ángeles, Patricia Martínez, explicó que no se han presentado autoridades municipales, además enfatizó que solamente personal de CMAPAS ha ido a desazolvar el drenaje y con ello evitar inundaciones.

“Nadie ha venido a ver, ni Protección Civil ni por parte del municipio, ellos vienen ya cuando uno tiene el agua encima cuando ya tienen el riesgo de salir el agua, pero acciones de prevención no, solamente CMAPAS es el que vino a desazolvar el drenaje; ahorita no se ha arrimado nadie”, explicó Patricia.

“Cuando llueve muy fuerte, se sale todo lo del drenaje, y se genera un olor muy feo, no voy a negar que no vienen los de CMAPAS, porque si vienen a limpiar; se nos comentó aquí en la colonia que cuando hicieron el drenaje pluvial no dejaron salida, pero eso es lo que según se cuenta, y al no tener salida se nos llena de malos olores; otro de los miedos es también el canal porque le echaron más tierra y esto genera más probabilidad de que se salga el agua”, explicó una ciudadana.

De igual manera la presidente de la colonia 1910, externó que a pesar de que en el mes de febrero se llevó a cabo la limpieza del dren, se haya reforzado el canal para evitar que se presente el caso del año pasado.

“Espero que no suceda esto, ya que en el mes de febrero se llevó a cabo la limpieza del dren por parte de personal del módulo de riego con maquinaria y reforzamiento del mismo, con mayor énfasis en los puntos donde ocurrió el desbordamiento el año pasado” añadió la presidente de la colonia 1910.

En lo que coinciden las presidentes de colonos y la habitante, es que piden a las autoridades correspondientes a que atiendan este punto de la ciudad, y con ello evitar que se presenten hechos similares a los del año pasado.