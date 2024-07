Familiares de Lorenza Cano no pierden la esperanza de localizarla

A seis meses de la desaparición de Lorenza Cano, buscadora del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, familiares han señalado que ante la orden de reaprehensión emitida por el Poder Judicial en contra de los presuntos responsables difícilmente podrán ser localizados al señalar que ya no se encontrarán en el municipio.

▶️Se cumplen seis meses sin Lorenza

“Lo único que pido es que mi hermana regrese con bien si es posible. Yo no busco la familia, no busca culpables, no busca justicia, no busca más nada, simplemente mi hermana que regrese, mi hermana, pero si alguien sabe algo que por favor, se lo pedimos de todo corazón, que no lo hagamos saber para ir a buscarla. Nosotros queremos descansar porque es una vida no se le deseo ni al peor enemigo. Tengo mi hermano Chepe que es el que andaba buscando mi hermana y ella son dos ya en la familia. Ya es demasiado, nosotros simplemente encontrarnos a los dos y si ya pasó lo que tenía que pasar dales cristianas sepultura y seguir adelante con nuestras vidas”, señaló hermana de Lorenza Cano.

El 15 de enero del presente año, Lorenza Cano fue privada de la libertad de su vivienda, la noche de ese día, desde ese entonces a la fecha, las integrantes del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos se han encargado de dar con el paradero de su compañera buscadora.

Ante el temor a posibles represalias, los familiares directos de Lorenza Cano comentaron que “la vida ha cambiado demasiado. La familia se destrozó por completo, mi sobrina ya no están aquí, nada más quedamos dos hermanas y somos las que andamos ahora, desesperados buscando, mi sobrino se fueron por miedo, todos tenemos miedo, pero ahora sí que aquí estamos y hasta que demos con ella”.

A seis meses de estos hechos, los familiares de Lorenza Cano manifestaron que luego de que se diera a conocer que se abriera la reaprehensión de los presuntos responsables no servirá de nada, sin embargo indicaron que no pierden la esperanza de poder localizar a sus familiares.

“Usted cree que esas personas están aquí. Yo creo que ya no están, y si fueron culpables ya no están aquí. Yo creo que estas personas ya se fueron. La esperanza no se pierde nunca, yo tengo la esperanza de que aparezcan mis hermanos, mi hermano ya va para seis años y sigo con la esperanza de que lo voy a volver a ver. Uno amanece y el día brilla y uno dice hoy será el día en que encuentra o reciba una noticia de ellos, pero hasta ahorita nada”, indicó.

Previamente se dio a conocer que aproximadamente 20 colectivos del estado de Guanajuato se reunieron para trabajar con un mismo fin. La familiar de Lorenza Cano manifestó que ante este suceso, la sociedad salmantina no ha sido empática ante lo que les ha tocado vivir durante el primer semestre del presente año.

“Estamos con ellos, estamos trabajando con ellos (colectivos); siguiendo muchas rutas que nos han dado pero nada, ninguna da hacia mi hermana Lorenza; en el Colectivo de Salamanca he sentido el apoyo de todas, a mí me despidieron de mis dos trabajos, como a los 15 días me despidieron de uno y luego cuando sucedió lo de mi sobrino me despidieron del otro. Con Alma Lilia nos ha apoyado muchísimo, ella nos ayuda en todo lo que está en sus manos, con ella hemos encontrado este apoyo y sabemos que estamos en la misma causa y seguimos adelante”, comentó.

En este mismo sentido. la vocera del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos añadió que “esto debe de ser con acciones inmediatas, todavía tenemos una búsqueda pendiente y queremos que las autoridades actúen pero más veloz, porque aquí la lentitud es lo que se hace notorio; a estos seis meses nos afectó en el entorno, por eso decimos que cuando hay un desaparecido se vuelve expansivo, esto arrasó con la familia de Lorenza, con sus empleos y con algunas buscadoras que ya no las dejaron participar sus familiares y las que estamos, nos encontramos con el temor de que nos pase algo; tendremos toda la semana búsquedas generalizadas en Villagrán, siendo ella la que encontremos”.