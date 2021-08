Familia celebra a la Santa Cruz

Dentro de las tradiciones religiosas que radican en este municipio prevalece la de la familia Ramírez Zavala, que desde hace más de 70 años celebra a la Santa Cruz aparecida en Valtierrilla, una costumbre que pasa de generación en generación.

Es una tradición familiar.

Eustorgio Ramírez Hernández, originario de Valtierrilla, platicó para El Sol de Salamanca puede parecer un simple pedazo de manera, pero la realidad es que mucha gente le ha dado certeza de los milagros que realiza la Santa Cruz aparecida.

“Fue el 6 de agosto de 1950 cuando mi padre, José Lucio del Consuelo Ramírez, le trajo leña a mi mamá, María Concepción Macaria, para que hiciera de comer, pero al meter un pedazo de madero al horno se percataron de que éste no encendía, por lo que decidieron revisarlo, ya que les pareció extraño porque ya estaba seco, al hacerlo se dieron cuenta de que se encontraban dos cruces, una que actualmente se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de la comunidad y la otra aquí en su humilde casa, donde se le construyó una capilla desde 2004”, contó.

Desde su aparición, los papás de Eustorgio acostumbraban realizarle una velación que consistía en nueve días de rosario, culminando el ultimó con las danzas de concheros y fuegos pirotécnicos, sin embargo luego del fallecimiento de su papá y una vez que su madre enfermó se dejó de celebrarse alrededor de 30 años, no fue hasta Eustorgio contrajo matrimonio con Aurelia Zavala Lara que se reinició, luego de que la madre de éste le pidiera a su mujer continuar con la tradición, una encomienda a la que Aurelia no se pudo negar, retomándose así su celebración en 2003.

Durante 31 años no se le festejó.

Desde 2003 que se retomó la tradición hasta la fecha, la fiesta de la Santa Cruz aparecida no ha dejado de celebrarse ni una sola ocasión, ni siquiera la pandemia impidió que se llevará a cabo en el 2020, aunque fuese de manera atípica sin gente, pero con un sencillo rosario.

Crece la fe

Eustorgio Ramírez señaló que la Santa Cruz Aparecida se ha convertido en un estandarte de fe tanto para los habitantes de Valtierrilla como para personas foráneas que han sido testigos de sus milagros, como sucedió con un hombre originario de Puebla que se fue de rodillas desde el templo de Valtierrilla hasta la capilla ubicada en la calle General Anaya, quien padecía fuertes dolores de cabeza y luego de esta acción dejó de sentirlos.

Pero el caso de fe más fuerte, viene de su esposa Aurelia Zavala Lara, quien además de ser la encargada de organizar el festejo a la Santa Cruz Aparecida, también vivió uno de estos milagros en carne propia, cuando al padecer cáncer de tiroides, se tuvo que someter a una operación en la garganta donde los médicos le pronosticaban que se quedaría sin voz, fue ahí donde decidió aferrarse a la Santa Cruz para que le concediera su salud.

Manta donde la gente pone las figuras de las partes del cuerpo donde los han sanado.

“Yo me encomiendo a ella y le tengo mucha fe porque llevo ocho años padeciendo cáncer en la garganta, los doctores que me iban a operar me decían que yo ya no iba a hablar una vez que me sacaron el tumor de mi garganta, me decían que era una operación complicada, que podría dañar las cuerdas vocales, y pues gracias a ella (Santa Cruz) ahorita estoy bien y no perdí mi voz, por eso le insisto tanto a mis hijos en que cuando ya no esté continúe realizando la velación de la Santa Cruz”, dijo.

Las personas que han sido sanadas por la Santa Cruz acostumbran llevar a su capilla ubicada en la calle General Anaya esquina con Bartolomé de las Casas en la comunidad de Valtierrilla, una figura de la parte que fue sanada como puede ser una mano, un brazo o una pierna o incluso una foto de la persona que recibió el milagro.

Año con año esta tradición se ha convertido en una de las más representativas de la comunidad y cada vez se suman más personas de la comunidad para festejarla.