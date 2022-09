Faltan programas de protección para mujeres en Salamanca

En lo que va del año han asesinado a 21 mujeres en Salamanca en hechos doloso, una situación que resulta indignante para la Colectiva Regla Rota, al señalar que estas condiciones ponen en evidencia la falta de programas de Protección a Mujeres en el municipio.

Local Planea AVSA curso de defensa personal para mujeres

Los primeros casos se registraron durante el primer bimestre del 2022, con las muertes dolosas de cuatro mujeres; tres durante enero, dos de las cuales fueron en la colonia Villa Salamanca 400 y una en la comunidad El Divisador, la cuarta se registro el 8 de febrero en el fraccionamiento Barlovento, cifras que se mantuvieron en aumento principalmente en agosto donde se suscitaron cinco ataques armados contra mujeres de los cuales tuvo un saldo de tres decesos y tres lesionadas, esto se registraron en distintas colonias y comunidades y colonias de la zona sur como Rinconada San Javier, Ampliación El Cerrito y San Juan de Razos.

El hecho más reciente fue el pasado 5 de septiembre en la colonia El Vergel, en donde el sistema de emergencia 911 reportaba la presencia de una mujer desvanecida sobre un camino de terracería, la cual ya no contaba con signos vitales.

En ese sentido, las integrante del Colectivo Regla Rota, indicó que la falta de programas de protección a la mujer forman parte de esa orfandad institucional que tiene los órganos jurisdiccionales estatales y federales, que en lugar de tomar las denuncias, se dedican a minimizar los temas, especular y victimizar a las afectadas.

“Hasta el momento va en 21 mujeres asesinadas, nosotras en las instancias como el Ayuntamiento no vemos apoyo y lo hemos estado exigiendo, no puede ser que ni siquiera exista alguna capacitación, es increíble que al otro al día siguiente de que sucedió la quema de Oxxo’s; estas tiendas estaban bien cuidadas por la Guardia Nacional y acto seguido atacan a una mujer en la calle Sol, es increíble que no se tomen medidas o que haya programas para la protección de mujeres, pero si se protejan a los Oxxo´s”, explicó.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Señaló que Salamanca no está exenta de la orfandad institucional, una situación que se ve reflejada en el Ayuntamiento, en donde ya se ha admitido la falta de programas para la protección de mujeres.