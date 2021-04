Faltan oportunidades para adultos mayores

Ante la falta de oportunidades laborales, adultos en edad madura han buscado la manera de salir adelante por lo que el comercio ha sido la opción para obtener ingresos.

Susana, como muchas otras personas que rebasan los 50 años de edad, se enfrenta a la falta de oportunidades.

Susana Méndez, de 56 años, trabajaba en una empresa armadora del municipio, pero meses después de que inicio la pandemia la despidieron y desde entonces no ha podido encontrar un trabajo formal, por lo que desde hace unos meses optó por dedicarse al comercio de calcetines en los tianguis del municipio.

“Yo trabajaba como afanadora, pero desde que me despidieron tuve que buscar cómo sobrevivir aquí; es difícil porque a veces se vende y a veces no. No tenemos un ingreso seguro y por la edad ya no nos contratan fácilmente”.

Susana, como muchas otras personas que rebasan los 50 años de edad, se enfrenta a la falta de oportunidades por lo que hace la petición para que este sector de la población sea escuchado y atendido, que los candidatos se acerquen a ellos y les ofrezcan una oportunidad de seguir generando ingresos.

“Sé que hay campañas políticas, yo quiero que los candidatos nos volteen a ver y tengan propuestas para nosotros, que no nos regalen cosas, pero que habrán fuentes de trabajo para la gente trabajadora”, dijo.