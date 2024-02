Falta sensibilidad jurídica a jueces del sistema penal: Observatorio Ciudadano

La falta de sensibilidad jurídica de jueces del sistema penal, se ha convertido en el principal factor de la falta de confianza en los sistemas de procuración de justicia, situación que se agudizó en Guanajuato, así lo consideró Raymundo García Gómez representante del Observatorio Ciudadano en Salamanca, tras la liberación de los presuntos implicados en la desaparición forzada de Lorenza Cano y el asesinato de su esposo e hijo a menos de cinco días de haber sido detenidos.

“Son casos muy lamentables, son desilusionantes como sociedad, porque dices bueno personas que de alguna u otra forma, pues están comprobados que hicieron un mal a la sociedad, deben ser castigados en ese sentido y llegan este tipo de acciones o temas legales que los dejan en libertad, es muy desilusionante para la sociedad y para los mismas entidades que están demandando, ojalá y esto cambie y que los jueces se sensibilicen, yo sé que tienen que ver la ley, pero también no buscar ese ¿cómo no? o como liberarlos, si no el cómo si sin violar la ley (…) la verdad esto desalienta a la ciudadanía, no da confianza”, asentó.

El pasado 22 de enero el Fiscal de la Región B, Israel aguado Silva y formó sobre la detención de los presuntos implicados, luego de que se presentó ante el juez de control los datos de prueba sobre su presunta participación en privación ilegal de la libertad de la buscadora Lorenza Cano Flores quien sigue desaparecida; a pesar de ello, cinco días después el mismo juez de control liberó a los presuntos responsables bajo el argumento de que no había los elementos suficientes para ser vinculados a proceso.

“Traemos un problema muy grave en ese sentido y que lo que necesitamos es solucionarlo (…) es muy importante tener esa confianza para tener denuncias y no una cifra negra, necesitamos trabajar en esa confianza en la ciudadanía para seguir con las investigaciones, el hecho de que se tengan carpetas abiertas quiere decir que se está trabajando y que la ciudadanía está involucrándose, pero cuándo hay menos es preocupante porque quiere decir que hay una desconfianza en las autoridades, yo creo que es un tema complicado, necesitamos hacer equipo, también ellos no pueden solos, si no estamos relacionados con la ciudadanía en este tema de la seguridad, esfuerzos aislados nunca nos van a llevar a nada”, puntualizó.

Su hijo tenía subsidio laboral en Salamanca

En torno al caso, el presidente municipal César Prieto reveló que el hijo de Lorenza, Miguel Ángel formó parte del programa del subsidio laboral “Transformando Mi Salamanca”, contrario a lo que se informó de manera inicial de parte del colectivo, que él y su padre radicaban en los Estado Unidos donde labraban y solo habían llegado de visita a paras las fiestas de fin de año.

“Es un dato que tenemos por ahí, es una persona que se estaba viendo beneficiada por este programa para evitar que cayeran en situaciones antisociales, él con la información que cuento era uno de los beneficiarios que nos apoyaba en el tema de mantenimiento aquí en el municipio, en ese sentido esa es la relación que teníamos como Municipio”, indicó.