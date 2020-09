Falta más respeto a derechos de la mujer en Guanajuato: Obispo

El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, reconoció que en México y en Guanajuato hace falta más respeto a la dignidad de las mujeres y a su participación, al igual que sigue habiendo injusticias sobre ellas; sin embargo, señaló que estar a favor del aborto implica también una violación e irresponsabilidad, ya que eso no será la solución a la situaciones de injusticia.





⬇️Da clic aquí⬇️

Local Inauguran novena Feria de la Paz

Esto debido a la convocatoria de colectivos que organizan una manifestación este lunes en Irapuato, por el Día de las Despenalización y Legalización del Aborto; por lo que Enrique Díaz Díaz señaló no estar de acuerdo con la despenalización del aborto, ya que implica también una violación, irresponsabilidad e injusticia.

El obispo de Irapuato señaló que la despenalización del aborto no es la solución a las injusticias de las que son victimas las mujeres del estado y del país

Por ello, señaló estar a favor de la vida, e incluso que la despenalización del aborto no es la solución a los problemas de injusticia del que son victimas muchas mujeres.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Conmemoran IV aniversario de lucha de mezquites de Gómez Morin

“Yo he estado siempre a favor de la vida, hay injusticias contra las mujeres, y el aborto yo lo considero una situación de injusticia, llegar a la situación de aborto implica una violación e irresponsabilidad (...) no estoy de acuerdo y el aborto no va a ser solución nunca a las situaciones de justicia”

Sin embargo, Enrique Díaz Díaz señaló que en el país aún falta el respeto por la dignidad de las mujeres, así como también se reconozca su participación, pues mencionó que es necesario que se siga trabajando por la igualdad de derechos y responsabilidades, tanto para hombres y mujeres.

“Lo que sí, es el respeto a la mujer y el respeto a sus derechos (...) si estoy muy de acuerdo que nuestro México y estado, falta mucho respeto a la dignidad de la mujer y a la participación de la mujer, necesitamos seguir trabajando, no como opuestos, hombre y mujer, sino como iguales en dignidad, iguales en valor y con los mismos derechos y responsabilidades”.