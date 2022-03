Falta de recursos limita el funcionamiento de las plantas tratadoras de agua

En el marco de la inauguración de las nuevas oficinas del Comité Municipal de Agua Potable (CMAPAS), el titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), Francisco de Jesús García León, señaló que la situación que guardan las plantas tratadoras en el estado y en algunos municipios es crítica, y mucho se debe a la falta de recursos o a la falta de programación de recursos financieros para poder operarlas de manera adecuada.

La falta de programación también impacta en su operación.

Manifestó que comparable a este problema, en algunos otros casos se tiene que hacer la reconfiguración de los sistemas de tratamiento porque ya son obsoletos y hay que trabajar de manera integral. Indicó que en este momento trabajan en la reconfiguración de las diferentes plantas de tratamiento en el estado y también trabajan en el Congreso para establecer una Ley de Ingresos que prevea específicamente el costo del servicio de saneamiento y este costo de servicio se vea reflejado en el ingreso que, a su vez, vaya a los gastos de operación y mantenimiento.

Local Construcción de las nuevas oficinas de CMAPAS al 90%

“Lo que estamos buscando es que los organismos operadores tengan salud financiera y los recursos suficientes para que puedan generar o ingresar el dinero que les permita pagar la operación y el mantenimiento de las plantas, ese es el punto importante, pero también que haya conciencia ciudadana de que quien contamina el agua tiene que pagar la descontaminación y es un tema de educación ambiental, necesitamos trabajar en un tema de educación no solamente solicitar el servicio de agua potable”, indicó.

Francisco de Jesús García León indicó que en el estado cuentan con tres bloques de 15 municipios cada uno, en uno de estos bloques existen 15 sistemas operadores que tienen solidez financiera, que están trabajando y tienen agua de calidad cómo es el caso de Salamanca.

También existe otro grupo en el que todavía no tienen una situación financiera sólida y cuando tiene que cortar parte de su presupuesto, el primero que cortan es para la operación de las plantas, entonces esos otros 15 que están retrasados y los últimos 15 que todavía tienen no tienen ingresos suficientes, tenemos que trabajar en ello y en la consolidación el cambio de gobierno que ocurre cada tres años y el cambio de sistemas de agua cada tres años y a veces todos los consejos, no únicamente los consejos directivos sino el equipo directivo que opera las plantas y que opera el sistema entonces un sistema de agua no puede resistir cambios permanentes.

Concluye CMAPAS sus nuevas oficinas

Por otra parte, el Comité Municipal de Agua Potable (CMAPAS) concluyó la construcción de sus nuevas oficinas en la zona poniente de la cabecera municipal, que brindarán servicio a usuarios que habitan en colonias como Arboledas Ciudad Bajío, Residencial Arboledas, Prados Verdes, El Perul 1, Soto Inés 1, Soto Inés 2, Villarreal, Estancias, Villas de las Estancias, Infonavit II y San Javier, por mencionar algunas.

Esta nueva edificación cuenta con dos niveles, la planta baja tiene un área de atención a usuarios, sala de espera, tres cajas, y tres escritorios del área comercial para aclaraciones, contratos y otros servicios, cuenta además con dos cajeros automáticos de pago, vestíbulo de acceso, sanitarios para hombres y mujeres; bodega de sépticos, cuarto de control y máquinas y escaleras, además cuenta con 11 espacios de estacionamiento.