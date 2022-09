Falta de pavimentación se debe al rezago de obra en el municipio

Roberto Muñoz Robles, titular de la dirección obra pública municipal, detalló que en este primer año se invertirá un aproximado de 180 millones de pesos, los cuales se podrán aplicar entre el mes de septiembre y octubre.

El titular de la dirección de obra pública municipal Roberto Muñoz Robles, explicó que se tienen proyectos de obra para el municipio salmantino, en los cuales en la zona sur se tiene un aproximado de 35 kilómetros.

Muñoz Robles que estos kilómetros de calles, se encuentran repartidos entre la zona suroriente de la ciudad, en donde se concentra la quinta parte de la población de la ciudad salmantina.

“Son 35 kilómetros de calles de la zona sur, y esto es solamente una parte de ellas de la zona suroriente y si les sumamos la poniente y zona norte, más comunidades; si en la zona suroriente es una quinta parte de la zona urbana, y si es completa más zona rural es mucha”, explicó.

De igual manera el funcionario destacó que dicho rezago de obra es desde administraciones pasadas, de lo cual se tiene pensado que en septiembre y octubre de este año se espera que se inviertan 180 millones de pesos en obra.

“Si es bastante el tema del rezago creo que lo importante es trabajar de una manera clara, honrada y honesta y de esa manera podremos ir avanzando rápido; en septiembre se contratan cien millones de pesos en obra y en octubre otro tanto para llegar en el año a los 180 millones de pesos en obra pública, el cual solamente es de proyectos y el próximo que es de obra haremos todas las gestiones que esté en nuestras manos e ir combatiendo el rezago”, dijo

Local Pavimentar calles opción para disminuir concentraciones de PM10: César Prieto

Asímismo comentó que no estos hechos no se tienen que hacer a la ligera, sino que esto es “un tema que nosotros tenemos más a detalle cuales son pavimento y cuales cambiar el drenaje o poner; no se trata de llegar y poner el asfalto, es hacer un cajeo, una obra de terracería, poner banqueta, señalamiento y esto se tiene que hacer con un análisis más a detalle para que sea duradero”, añadió.

De igual manera comentó que se tienen 3 vialidades en conjunto con el estado, pero se encuentran checando si se pueden agregar otras dos más y esperan que se puedan tener una buena respuesta y trabajar en conjunto. “Una de las calles en Sotelo, Barrón y otra de calle, en donde estamos hablando en esta zona norte de 500 metros”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De igual manera comentaron que ellos harán petición más extensa para que se puedan incluir otras dos calles más, en lo que respecta al año que viene se estarán llevando a cabo 10 contratos para poder sumar un total de 35 calles.