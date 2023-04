Falta de lluvia afecta establecimiento de cultivos

Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riesgo 011, aseguró que, la disminución de agua para riego que fue asignada a los agricultores para el establecimiento de sus cultivos, no se debió a una mala distribución del vital líquido, sino a la falta de lluvias que impidió se llenarán las preseas.

En ese sentido, Robles Montenegro, explicó que la falta de lluvia, evitó que las presas se recuperaran y que a los agricultores se les asignaran los 955 millones de metros cúbicos que normalmente requieren, sino únicamente470 millones de metros cúbicos

“Este año tenemos cuatro riegos para el Distrito de Riego, solo que la decisión que tomaron los módulos, fue no usar el agua en otoño e invierno, para poder sacar un cultivo de primavera-verano, ya que es más redituable económicamente (…) no hay un problema de distribución sino que no nos llovió bastante, ni tampoco se está desviando el agua, porque no existe, lo único que tenemos es menos del 50% en este año agrícola 22- 23”, declaró.

Dijo que, las escases de lluvias en el estado de Guanajuato, fue el motivo principal que impidió a los agricultores establecer un riego completo, ya que, regularmente, sacaban hasta cultivos al año; otoño – invierno y primavera – verano, sin embargo, en esta ocasión solamente se cultivará el primavera – verano, con la esperanza de que en el mes de junio lleguen más fuertes las precipitaciones.

Indicó que con ese porcentaje, para el ciclo primavera – verano, únicamente se establecerá un 60% de maíz blanco, el otro 40% o 35% será de sorgo y algunos perenes, por lo que pronosticó

Aunque, reconoció que no existe una mala distribución de agua en el estado de Guanajuato, hizo un llamado a la población a efecto de concientizarse en el cuidado del vital líquido, pues, se trata de un recurso no renovable que es vital para la vida.

“Los campesinos y productores debemos tener mucha fe y pedir a nuestro padre dios que llueva mucho en la Cuenca, para tener mucha agua para riego y cuidar la que tenemos, por eso, yo los invitaría a que cuidaran el recurso que tenemos, ya que es nuestro único sustento”, finalizó.