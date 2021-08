Falta cultura vial en motociclistas

El 23% de las muertes por accidentes de tránsito en el mundo se concentra en los motociclistas, y en muchas ocasiones se debe a la falta de cultura vial entre este sector que continúan presentado un desinterés por las reglas de vialidad, y Salamanca no es la excepción, pues la mayoría de los conductores de estos vehículos suelen pasarse el alto o ignorar las indicaciones de los semáforos.

Los hechos se suscitan en horarios donde no hay agentes de Tránsito.

La falta de cultura vial y el desconocimiento del Reglamento de Vialidad ha provocado que los motociclistas no respeten el semáforo rojo cuando transitan por las calles de la zona centro, o de vialidades de mayor circulación, los cuales se generan en horarios donde no se cuenta con vigilancia de agentes de Tránsito o donde no se tiene presencia de los mismos.

“Siempre que pasa un accidente en donde está involucrado un motociclista, le echan la culpa al automovilistas o al peatón, que porque se atravesó o lo atropellaron, pero muchos de ellos tienen la culpa, porque no respetan las señaléticas y se vuelan los semáforos o no usan casco ni protecciones, además de que pasan a exceso de velocidad por irresponsables”, dijo Abelardo, adulto mayor.

La Delegación de Cruz Roja Mexicana en Salamanca, representada por Gerardo Candelas Ruvalcaba, informó que de enero a la fecha han atendido 240 accidentes en los que se involucran motociclistas.

Mientras que en lo que durante el mes de agosto se han registrado 58 percances de tránsito, en los que se ha intervenido a 18 motociclistas, según lo señaló la Dirección de Movilidad, Transporte y Vialidad.

El exceso de velocidad con el que se mueven en autopistas, bulevares y carreteras, se han convertido en una causa de muerte por accidentes tránsito y que se presenta principalmente entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).