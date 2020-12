Falta cultura de respeto a grupos vulnerables

Aunque en el centro histórico y en las inmediaciones del Mercado Municipal Tomasa Esteves existen más de 75 espacios destinados para personas con alguna discapacidad, tanto para peatones como conductores vehiculares, se levantaron en el mes de enero 20 infracciones por no respetar estos lugares de exclusividad.

El director general de Movilidad y Transporte Municipal, Martín Rodríguez Ayala, informó que además de estas infracciones se imponen otras, como estacionarse en doble fila, principalmente en el centro histórico, así como no respetar las áreas de carga y descarga en el mercado Tomasa Esteves.

“Existen más de 75 espacios para personas con capacidades diferentes en zona centro, en el primer cuadro y en periferia mercado Tomasa Esteves”, los cuales generalmente están siendo repintados para que se respeten estos lineamientos reglamentarios, dijo.

Aunque no es elevada la incidencia de infracciones por no respetar los espacios para personas con alguna discapacidad, esto se debe fundamentalmente a la falta de educación vial. “Le gente no entiende hasta que le tocamos el bolsillo” y debe pagar una multa, señaló Martín Rodríguez.

Señaló que dentro del Programa de Conservación Vial “Mejorando Salamanca” se incluye el repintado de la señalética vial en general y de manera particular las áreas para personas con alguna discapacidad. “Es parte del programa de mantenimiento y conservación de la red vial y contempla no sólo la pinta de separaciones de carril y guarniciones sino también áreas para discapacitados.

Finalizó al decir que el programa permitirá llevar a cabo acciones de mejora a la imagen urbana y seguridad vial con la rehabilitación de 40 kilómetros lineales en 22 vialidades de la zona urbana.